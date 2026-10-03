Vastu Upay: बार-बार हाथ से गिरती हैं ये चीजें? मिल सकता है ये संकेत!

Vastu Upay: घर में रोजमर्रा के काम के दौरान कई बार चीजें हाथ से छूटकर गिर जाती हैं. ज्यादातर मामलों में इसे सामान्य घटना समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है. हालांकि, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं में कुछ खास चीजों का अचानक गिरना शुभ नहीं माना जाता है. खासकर पूजा-पाठ से जुड़ी वस्तुओं के गिरने को लेकर कई तरह की धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. आइए जानते हैं किन चीजों का गिरना अशुभ संकेत माना जाता है और ऐसी स्थिति में क्या सावधानी बरतनी चाहिए.

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पूजा का दीया गिरना

पूजा के दौरान अगर हाथ से दीया छूटकर जमीन पर गिर जाए तो इसे वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में शुभ नहीं माना जाता. मान्यता है कि यह किसी तरह की बाधा या परेशानी का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय भगवान से भूल-चूक के लिए क्षमा मांगकर दोबारा दीपक जलाने की परंपरा है.

भगवान की मूर्ति या तस्वीर गिरना

घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति या तस्वीर अचानक गिर जाए तो इसे भी सामान्य घटना से अलग धार्मिक संकेत के तौर पर देखा जाता है. खासतौर पर अगर मूर्ति गिरने से टूट जाए तो उसे सम्मानपूर्वक अलग करना चाहिए. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार खंडित मूर्ति को घर के मंदिर में रखने के बजाय विधि के अनुसार विसर्जित किया जाता है.

पानी से भरा कलश गिरना

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पूजा में कलश का विशेष महत्व माना जाता है. अगर पानी से भरा कलश अचानक गिर जाए या उसका पानी जमीन पर फैल जाए तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता. मान्यता है कि ऐसा होना परिवार से जुड़ी किसी परेशानी या आने वाली बाधा की ओर संकेत कर सकता है. ऐसी स्थिति में पूजा स्थल को साफ करके दोबारा विधि-विधान से पूजा करने की परंपरा है.

प्रसाद का जमीन पर गिरना

प्रसाद को धार्मिक रूप से भगवान का आशीर्वाद माना जाता है. इसलिए पूजा के दौरान प्रसाद हाथ से गिर जाने को कई मान्यताओं में अच्छा संकेत नहीं माना जाता. अगर गलती से प्रसाद जमीन पर गिर जाए तो उसे पैरों से कुचलने या सामान्य कचरे में डालने से बचना चाहिए. उसे सम्मानपूर्वक उठाकर किसी पौधे या गमले में रखने की सलाह दी जाती है.

सिंदूर की डिब्बी गिरना

सिंदूर को हिंदू धार्मिक परंपरा में सुहाग से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है. इसलिए पूजा या घर में सिंदूर की डिब्बी गिरने को भी कुछ मान्यताओं में अशुभ माना गया है. अगर सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो उस पर पैर रखने या झाड़ू लगाने के बजाय साफ कपड़े की मदद से उसे उठाने की परंपरा बताई जाती है.

नमक या दूध गिरना भी माना जाता है संकेत

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वास्तु से जुड़ी कुछ अन्य मान्यताओं में घर या रसोई में नमक, दूध, चावल, तेल और हल्दी जैसी चीजों के बार-बार गिरने को भी शुभ नहीं माना जाता. उदाहरण के तौर पर नमक के गिरने को आर्थिक परेशानी या मानसिक तनाव से जोड़कर देखा जाता है, जबकि दूध के उबलकर गिरने को परिवार की परिस्थितियों में बदलाव का संकेत मानने की मान्यता है. हालांकि, ये धार्मिक और लोक-मान्यताएं हैं, इनका वैज्ञानिक आधार प्रमाणित नहीं है.

बार-बार चीजें गिरें तो क्या करें?

अगर घर में लगातार चीजें गिर रही हैं तो इसे तुरंत किसी अनहोनी का संकेत मानकर डरने की जरूरत नहीं है. पहले घर की व्यवस्था देखें. पूजा की वस्तुएं सुरक्षित जगह पर रखें, फिसलन या असंतुलित सामान को ठीक करें और टूटे-फूटे सामान को घर से हटा दें. धार्मिक आस्था रखने वाले लोग अपनी परंपरा के अनुसार पूजा या प्रार्थना कर सकते हैं.

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