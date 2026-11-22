कल्पना कीजिए, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ कार में बैठे हैं. न स्टीयरिंग व्हील है, न एक्सीलेटर और न ही ब्रेक का पैडल. इसके बावजूद कार सड़क पर दौड़ रही है और आपको ड्राइविंग की कोई जरूरत नहीं है. सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन टेस्ला इसे हकीकत बनाने की तैयारी में है.

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टेस्ला के CEO एलन मस्क ने संकेत दिया है कि टेस्ला Model Y और बड़ी Model Y L का ऐसा वर्जन तैयार कर रही है, जिसमें स्टीयरिंग और पैडल ही नहीं होंगे. यह SUV पूरी तरह ऑटोनॉमस यानी खुद चलने वाली होगी और इसे कंपनी के Robotaxi नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सकता है. खास बात यह है कि भविष्य में इसे प्राइवेट कार के तौर पर निजि इस्तेमाल के लिए भी बेचा जा सकता है.

पूरी तरह ड्राइवरलेस होगी कार

एलन मस्क ने इस बात का खुलासा इस साल आयोजित न्यूयॉर्क टाइम्स के सालाना डीलबुक समिट में एक इंटरव्यू के दौरान किया. हालांकि, उन्होंने इस नई SUV की लॉन्चिंग, कीमत या प्रोडक्शन को लेकर कोई जानकारी नहीं दी. उन्होंने यह भी नहीं बताया कि कंपनी इसे कब तक बाजार में उतार सकती है.



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इस संभावित मॉडल का मकसद टेस्ला के Robotaxi नेटवर्क को मजबूत करना होगा. फिलहाल कंपनी की रोबोटैक्सी सर्विस में मौजूदा Model Y का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील, पैडल और फुल सेल्फ ड्राइविंग (FSD) सिस्टम मौजूद है. वहीं, दो सीटों वाली Cybercab को हाल ही में इस नेटवर्क में शामिल किया गया है.





Tesla Model Y को अब 7-सीटर वर्जन के तौर पर पेश करने की तैयारी है. Photo: Tesla.com

टेस्ला ने अक्टूबर 2024 में Cybercab को पेश किया था. यह पूरी तरह ड्राइवरलेस कार है, जिसमें न स्टीयरिंग व्हील दिया गया है और न ही पैडल. लेकिन इसकी सिर्फ दो सीटें होने के कारण इसे फैमिली के लिए बहुत प्रैक्टिकल नहीं माना गया. ऐसे में Model Y या Model Y L का बिना स्टीयरिंग और पैडल वाला वर्जन कंपनी के लिए बड़ा विकल्प बन सकता है.

खास बात यह है कि टेस्ला ने इसी सप्ताह ऐलान किया है कि, Cybercab को प्राइवेट बायर्स के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. हालांकि, इसे खरीदने वालों को महंगे सब्सक्रिप्शन का पेमेंट करना होगा. इसके अलावा, यह कार केवल उन लिमिटेड एरिया में ही चल सकेगी, जिन्हें कंपनी ने अपने Robotaxi नेटवर्क के लिए तय किया है.

6 से 7 लोगों के बैठने की व्यवस्था

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फिलहाल टेस्ला Model Y में ड्राइवर समेत कुल पांच लोग बैठ सकते हैं. वहीं, बड़ी Model Y L में 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. एलन मस्क ने इंटरव्यू के दौरान छह या सात लोगों के लिए कार बनाने की बात कही है. इससे माना जा रहा है कि, कंपनी Model Y का एक और बड़ा वर्जन तैयार कर सकती है. दिलचस्प बात यह है कि Model Y L को चीन में पेश किए जाने के बाद मस्क ने पहले कहा था कि इसे अमेरिकी बाजार में लाने की कंपनी की कोई योजना नहीं है. लेकिन एक साल से भी कम समय में उन्होंने अपना रुख बदल दिया.

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लेकिन होंगी कई चुनौतियां

टेस्ला के लिए ऐसी कार को बड़े पैमाने पर बाजार में उतारना आसान नहीं होगा. इसकी सबसे बड़ी वजह सेफ्टी और सरकारी नियम हैं. अमेरिका में बिना स्टीयरिंग और पैडल वाली कारों को लेकर कई चुनौतियां हैं. Cybercab को टेस्ला ने अमेरिका में खुद से सर्टिफाइड किया है, लेकिन इसे लेकर आलोचना भी हुई है. फिलहाल देश की रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड एजेंसी इसकी जांच कर रही है.

इसके अलावा, यह भी बड़ा सवाल है कि क्या आम ग्राहक ऐसी फैमिली कार खरीदना चाहेंगे, जिसमें जरूरत पड़ने पर खुद ड्राइव करने का विकल्प ही न हो. खासकर तब, जब कार केवल निर्धारित जियोफेंस्ड इलाकों में ही चल सकती हो.

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टेस्ला ने हाल ही में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव किए हैं. कंपनी ने विवादों में रही Cybertruck पिकअप के प्रोडक्शन को बंद करने और Model S व Model X जैसे मॉडल्स को भी बंद करने का ऐलान किया है. इसके बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में अब केवल Model Y, Model Y L और Model 3 ही प्रमुख मॉडल रह गए हैं.

टेस्ला ने पहले एक सस्ती कार तैयार करने की योजना बनाई थी, जिस भारत जैसे बाजारों में पेश किया जा सके. लेकिन कंपनी ने उस प्रोजेक्ट को छोड़कर Cybercab पर फोकस किया है. दूसरी तरफ, कंपनी ने हाल ही में अपनी मोस्ट अवेटेड कार Roadster सुपरकार का प्रोटोटाइप भी दिखाया है. हालांकि, इसका प्रोडक्शन शुरू होने में कम से कम एक साल से ज्यादा का समय लग सकता है.

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