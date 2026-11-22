नौकरी की तलाश में घर से निकला असम का एक युवक रूस पहुंचने के बाद लापता हो गया है. परिवार को आशंका है कि उसे रूसी सेना में भर्ती कर यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में भेज दिया गया है. परिवार को यह शक तब हुआ, जब सोशल मीडिया पर युवक की रूसी सेना की वर्दी में एक तस्वीर सामने आई.

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लापता युवक की पहचान अब्दुल मुक्तादिर लस्कर उर्फ मुन्ना के रूप में हुई है. वह असम के कछार जिले के तुलारग्राम पार्ट-1 का रहने वाला है. परिवार के मुताबिक, मुन्ना को अजरबैजान में नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था. इसी उम्मीद में वह इस साल की शुरुआत में घर से निकला था. लेकिन बाद में मिले यात्रा दस्तावेजों ने परिवार की चिंता बढ़ा दी.

परिवार को बाद में कुछ यात्रा दस्तावेज मिले. इनमें 14 जुलाई को मुंबई से बाकू होते हुए मॉस्को जाने का टिकट मुन्ना के नाम पर बुक था. 30 जुलाई को भारत लौटने का टिकट भी था. हालांकि, परिवार को नहीं पता कि मुन्ना उस फ्लाइट से भारत लौटा था या नहीं.

इस बीच सोशल मीडिया पर मुन्ना की एक तस्वीर सामने आई. इसमें वह रूसी सेना की वर्दी पहने कुछ अन्य विदेशी नागरिकों के साथ दिखाई दे रहा है. तस्वीर देखने के बाद परिवार को शक हुआ कि कहीं उसे रूसी सेना में भर्ती तो नहीं कर लिया गया. हालांकि, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि वह रूसी सेना में शामिल हुआ है या उसे युद्ध के मोर्चे पर भेजा गया है.

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26 अगस्त को हुई थी आखिरी बार बात

मुन्ना की पत्नी सलमा का कहना है कि उनकी आखिरी बार 26 अगस्त को पति से बात हुई थी. इसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया है. परिवार को यह भी नहीं पता कि मुन्ना इस समय कहां है और किस हाल में है.

सलमा ने कहा, "मेरे पति रूस गए थे और उसके बाद से लापता हैं. 26 अगस्त को उनसे आखिरी बार बात हुई थी. तब से कोई संपर्क नहीं हुआ है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से अपील करती हूं कि वे इस मामले में दखल दें और मेरे पति को ढूंढने में मदद करें."

दो छोटे बच्चों के साथ पति का इंतजार

मुन्ना के लापता होने के बाद सलमा पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई है. उनका तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी है. वह दोनों बच्चों की देखभाल कर रही हैं और पति की खबर मिलने का इंतजार कर रही हैं. परिवार ने केंद्र और असम सरकार से अपील की है कि रूसी अधिकारियों से संपर्क किया जाए. साथ ही मुन्ना का पता लगाकर उसकी सुरक्षित भारत वापसी सुनिश्चित की जाए.

फिलहाल परिवार के पास मुन्ना के ठिकाने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. उन्हें बस इस बात का इंतजार है कि सरकार की मदद से मुन्ना का पता चले और वह सुरक्षित घर लौट सके.



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