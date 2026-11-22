उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र स्थित एक मैरिज होम में शादी समारोह के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया. दुल्हन ने दूल्हे पर दूसरी युवती को कमरे में बुलाने और करीब आधे घंटे तक उसके साथ कमरे में रहने का आरोप लगाया. इस घटना से नाराज दुल्हन ने शादी तोड़ने का फैसला कर लिया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और मामला थाने पहुंच गया.

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मामला थाना उत्तर क्षेत्र के गोपाल मैरिज होम का है. यहां आकाश और काजल की शादी का समारोह चल रहा था. जयमाला की रस्म पूरी होने के बाद दुल्हन के मुताबिक दूल्हे ने एक दूसरी युवती को अपने पास बुलाया और उसे स्टेज से दूर हटने के लिए कहा. इसके बाद वह युवती के साथ कमरे में चला गया. आरोप है कि करीब आधे घंटे तक कमरा बंद रहा. इस घटनाक्रम की जानकारी होने पर दुल्हन और उसके परिजनों ने विरोध जताया और शादी करने से साफ इनकार कर दिया. फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों में बातचीत कर समझौता कराने के प्रयास में है.

दूल्हे ने अपने ऊपर लगे आरोपों से किया इनकार

दूल्हे के कृत्य के बाद लाल जोड़े और हाथों में मेहंदी लगाए दुल्हन काजल अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची. उसने पुलिस को बताया कि वह एटा जिले की रहने वाली है. उसके माता-पिता धूमधाम से शादी करने के लिए फिरोजाबाद आए थे, लेकिन दूल्हे की इस हरकत के बाद वह उसके साथ शादी नहीं करना चाहती. दुल्हन ने पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उसके साथ जो हुआ, वह किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए.

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वहीं, दूल्हा आकाश भी पगड़ी और शादी की पोशाक में थाने पहुंचा. उसने दुल्हन की ओर से लगाए गए आरोपों को गलत बताया. दूल्हे का कहना था कि जिस युवती को लेकर विवाद हुआ है, वह उसके दोस्त की बहन है. वह केवल यह बताने आई थी कि वह जा रही है. दूल्हे ने कमरे में किसी गलत हरकत और फोटो खिंचवाने के आरोपों से भी इनकार किया.

मामले की जानकारी मिलने पर थाना उत्तर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातचीत की. थाना प्रभारी रवि त्यागी ने दोनों पक्षों को समझाने और विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि, दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं है. जबकि दूल्हा अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताता रहा.

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