एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच खेला जा रहा मुकाबला बीच के ओवरों में रोमांच के नए मोड़ पर पहुंच गया. एक समय पाकिस्तान शाहीन के बल्लेबाज तेजी से रन जोड़ते हुए बड़े स्कोर की ओर बढ़ते दिख रहे थे, लेकिन पहले रिंकू सिंह के सटीक थ्रो और फिर सूर्यांश शेडगे की अहम गेंदबाजी ने भारतीय टीम को बड़ी राहत दी.

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पाकिस्तान की पारी को शुरुआती झटकों के बाद माज सदाकत ने संभाला. उन्होंने महज 47 गेंदों में शानदार अर्धशतक पूरा किया और 15 ओवर के भीतर टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया. जब सदाकत खतरनाक रूप लेते दिख रहे थे तभी सूर्यांश शेडगे ने धीमी गति की गेंद से उन्हें जाल में फंसाया. बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सदाकत डीप मिडविकेट पर शाहबाज अहमद को कैच थमा बैठे.

इसके बाद 23 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 142/3 रहा और भारतीय गेंदबाजों ने रन गति को 6 के नीचे लाकर दबाव बनाया. हसन नवाज ने एक छोर संभालते हुए 26 ओवर में अपना पचासा पूरा किया और कप्तान अब्दुल समद के साथ मिलकर 68 गेंदों में 65 रनों की साझेदारी कर डाली.

ड्रिंक्स ब्रेक के ठीक बाद 31वें ओवर में यह जोड़ी मैच में और मजबूत होती दिख रही थी, तभी रिंकू सिंह की चुस्ती ने कहानी बदल दी. अभिषेक शर्मा की तीसरी गेंद को हसन नवाज ने शॉर्ट थर्ड मैन दिशा में खेला. दूसरे छोर से अब्दुल समद रन चुराने के लिए दौड़े, लेकिन वहां तैनात उपकप्तान रिंकू सिंह ने बिजली की तेजी से गेंद लपकी और सीधा स्टंप के ऊपर सटीक थ्रो फेंका.

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विकेटकीपर कुमार कुशाग्र ने गेंद पकड़कर गिल्लियां बिखेर दीं और डाइव लगाने के बावजूद 28 वर्षीय समद क्रीज से बाहर रह गए. समद 35 गेंदों पर एक चौके और दो छक्कों की मदद से 28 रन बनाकर लौटे, जबकि टीम का स्कोर 30 ओवर में 186/3 था.

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79 रन पर हसन नवाज का बड़ा विकेट

समद के जाने के बाद भी हसन नवाज भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बने हुए थे और पाकिस्तान की नजरें 320 से आगे निकलने पर टिकी थीं. हालांकि, 39वें ओवर में सूर्यांश शेडगे ने एक बार फिर अहम सफलता दिलाते हुए सेट बल्लेबाज हसन नवाज को 79 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी. इस विकेट के साथ पाकिस्तान का स्कोर 39 ओवर में 5 विकेट पर 232 रन हो गया और भारत ए ने मुकाबले में वापसी का मजबूत रास्ता बना लिया.

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