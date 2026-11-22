कल वैकुंठ चतुर्दशी है. मान्यता है इस दिन हरि-हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा होती है. वैकुंठ चतुर्दशी साल का इकलौता ऐसा दिन है, जब स्वर्ग का रास्ता खुला होता है. स्वर्ग से जुड़ी कहानियों में द्रौपदी और पांच पांडवों की अंतिम यात्रा का प्रसंग बेहद रहस्यमयी और प्रेरणादायक है. पांचों पांडव और द्रौपदी जब राजपाठ छोड़कर स्वर्ग की ओर अंतिम यात्रा पर निकले थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा. हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों से गुजरते हुए एक-एक करके द्रौपदी और चारों पांडव गिरते चले गए. लेकिन युधिष्ठिर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. अंत तक उनके साथ केवल वह कुत्ता रहा. जब स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर इंद्र ने युधिष्ठिर से कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग में प्रवेश करने को कहा तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया. यही वो प्रसंग है, जिसमें धर्म, करुणा और निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी.

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कुत्ते के रूप में किसने ली युधिष्ठिर की परीक्षा?

महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व के अनुसार, पांडवों की अंतिम यात्रा के दौरान युधिष्ठिर के साथ चलने वाला कुत्ता वास्तव में धर्मदेव (यमराज) थे. उन्होंने कुत्ते का रूप धारण कर युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी. जब इंद्र ने उन्हें अकेले स्वर्ग आने का निमंत्रण दिया और कुत्ते को साथ ले जाने से मना किया तो युधिष्ठिर ने स्पष्ट कहा कि जो जीव संकट में अंत तक उनके साथ रहा, उसे छोड़कर वह स्वर्ग का सुख स्वीकार नहीं कर सकते. युधिष्ठिर के इस निर्णय से प्रसन्न होकर धर्मदेव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए. उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर ने एक बार फिर धर्म और करुणा का परिचय दिया है. इसके बाद उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग प्राप्त हुआ.

धरती पर कहां है स्वर्ग जाने का रास्ता?

पांडवों की अंतिम यात्रा का संबंध हिमालय की उन दुर्गम चोटियों से जोड़ा जाता है, जिन्हें आज उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में देखा जाता है. पांडव अपनी अंतिम यात्रा में बद्रीनाथ क्षेत्र से आगे स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर बढ़े थे. स्वर्गारोहिणी नाम का अर्थ ही स्वर्ग की ओर आरोहण करने वाला मार्ग है. स्वर्गारोहिणी पर्वत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री क्षेत्र के निकट स्थित है. यह हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है. इसके आस-पास का क्षेत्र बेहद दुर्गम है और यहां तक पहुंचना आसान नहीं है. पर्वतारोहण और कठिन हिमालयी यात्राओं के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है.

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क्या सचमुच इसी रास्ते से गए थे पांडव?

स्वर्गारोहिणी को पांडवों की अंतिम यात्रा का मार्ग माना जाता है. हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां कोई ऐसा भौतिक दरवाजा मौजूद है, जिससे मनुष्य सीधे स्वर्ग पहुंच सकता है. महाभारत का यह प्रसंग आध्यात्मिक यात्रा, त्याग और धर्म की विजय का प्रतीक है. स्वर्गारोहिणी केवल एक पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि आस्था और पौराणिक इतिहास से जुड़ा स्थान है. यहां की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां मनुष्य को जीवन की सीमाओं और प्रकृति की विराटता का एहसास कराती हैं. पांडवों की अंतिम यात्रा का संदेश भी यही है कि जीवन के अंत में धन, सत्ता और वैभव नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म, सत्य और धर्म ही उसके साथ जाते हैं.

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