सुपरस्टार शाहरुख खान के लिए कई लोगों के दिलों में इज्जत है. बॉलीवुड में कई सितारे उनके बारे में खुलकर बात कर चुके हैं, और एक्टर के लिए अपना प्यार भी जाहिर किया है. इस बार 12वीं फेल फिल्म से नेशनल अवॉर्ड पाने वाले एक्टर विक्रांत मैसी ने शाहरुख खान के लिए कुछ ऐसा किया है, जो आमतौर पर बेहद कम देखने मिलता है.

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शनिवार की रात मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर ग्लोबल पीस ऑनर्स 2026 का आयोजन हुआ. यहां कई सारे फिल्मी सितारों ने आकर दमदार परफॉर्मेंस दी. साथ ही साथ कई जानी-मानी हस्थियों को सम्मानित किया गया. सुपरस्टार शाहरुख खान भी इस इवेंट में शामिल हुए थे, जहां से उनके कई सारे वीडियो वायरल हुए. उनमें से एक वीडियो उनका विक्रांत मैसी के साथ रहा, जो लोगों का दिल छू रहा है.

शाहरुख की मदद के लिए आए विक्रांत

दरअसल एक्टर बोमन ईरानी ने शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को स्टेज पर बुलाया था. दोनों जब मंच पर आकर बातचीत करने की तैयारी कर रहे थे, तभी विक्रांत की नजर शाहरुख की पैंट पर पड़ी. शाहरुख की पैंट का कपड़ा उनके बाएं जूते में फंस गया था. ये देखते ही विक्रांत ने आगे बढ़कर झुकते हुए उनकी पैंट ठीक कर दी.

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विक्रांत मैसी के इस छोटे से जेस्चर ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा. शाहरुख खान भी उनकी इस मदद से काफी खुश नजर आए. उन्होंने विक्रांत को प्यार से गले लगाया और पीठ थपथपाकर उनका आभार जताया. दोनों के बीच इस सम्मान और अपनापन दिखाने वाले पल ने फैंस का दिल जीत लिया.

विक्रांत मैसी ने शाहरुख संग अपनी जिंदगी का एक और खास पल जिया था. साल 2023 में आई उनकी फिल्म 12वीं फेल के लिए उन्हें अपना पहला एक्टिंग नेशनल अवॉर्ड मिला था. दिलचस्प बात ये थी कि उन्होंने इसे शाहरुख खान के साथ शेयर किया. शाहरुख को अपनी फिल्म जवान के लिए पहला नेशनल अवॉर्ड मिला. तब भी दोनों की साथ खींची हुई तस्वीर काफी वायरल हुई थी.

बात करें शाहरुख खान की, तो वो इन दिनों अपनी फिल्म किंग को लेकर सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का ट्रेलर 14 दिसंबर को आना है. किंग में कई सारे कलाकार काम कर रहे हैं, जिनके पोस्टर भी आना अभी बाकी है. फिल्म को सिद्धार्थ आनंद ने बनाया है, जो 24 दिसंबर को रिलीज होगी.

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