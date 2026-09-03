बीजेपी को हराना है तो अभी करें सीट शेयरिंग, वर्ना हाथ मलते रह जाएंगे अखिलेश, बोले इमरान

मथुरा में आयोजित 'पंचायत आजतक' के मंच पर सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति, पेपर लीक, संविधान, दलित और मुस्लिम वोट बैंक और 2027 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर खुलकर बात की.

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इमरान मसूद ने सपा के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी को अगर 2027 में चुनाव हराना है तो अभी से सीट बंटवारा करना होगा, तब बीजेपी को हरा पाएंगे, नहीं तो भूल जाइए.

2024 के लोकसभा नतीजों का श्रेय राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' को देते हुए इमरान मसूद ने कहा कि इस यात्रा ने देश का माहौल बदला, जिससे सपा-कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी सफलता मिली. 2027 के विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे पर बोलते हुए उन्होंने याद दिलाया कि 2017 में बेहद कमजोर स्थिति में होने के बावजूद कांग्रेस 107 सीटों पर चुनाव लड़ी थी. अब कांग्रेस बहुत मजबूत हो चुकी है, ऐसे में 2027 के चुनाव में कांग्रेस की हिस्सेदारी भी उसी मजबूती के हिसाब से तय होगी.

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बीजेपी को हराना आसान नहीं है

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बोलते हुए इमरान मसूद ने साफ कहा कि कांग्रेस किसी की दया पर नहीं लड़ेगी. उन्होंने कहा कि हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन खुद को मिटाकर किसी को जिताने का काम नहीं करेंगे. अगर समाजवादी पार्टी वक्त रहते बातचीत शुरू नहीं करती, तो नतीजा वैसा ही होगा जैसा पिछली बार बसपा के साथ हुआ था. बाद में केवल हाथ मलना पड़ेगा.

सपा नेतृत्व को घेरते हुए इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी बहुत ही बारीक और आक्रामक स्तर पर बूथ मैनेजमेंट कर रही है. दफ्तरों में बैठकर चुनाव नहीं जीते जाते. मसूद ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना है, तो उन्हें तुरंत सीट शेयरिंग फाइनल करके अक्टूबर से पूरी तरह मैदान में उतरना होगा. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, लेकिन केवल हवा में चुनाव लड़ने से जीत नहीं मिलेगी.

दामाद के सपा में जाने छलका इमरान का दर्द

अखिलेश यादव के हालिया सहारनपुर दौरे में गैरमौजूदगी और अपने सगे दामाद (शायान मसूद) के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर इमरान मसूद बेहद भावुक हो गए. उन्होंने कहा, "सियासत ही दुनिया में सब कुछ नहीं होती. उस बाप के दिल से पूछिए जिसकी बेटी आज अपने घर बैठी हो और जिसका घर बर्बाद हो गया हो. मेरी बेटी आज 6 महीने से मेरे घर पर है. मैं इसके लिए किसी को नहीं, बस अपने वक्त को दोषी ठहराता हूं.

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मनुस्मृति विवाद और राहुल गांधी का बचाव

साधु-संतों द्वारा राहुल गांधी पर मनुस्मृति के गलत इस्तेमाल के आरोपों पर मसूद ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी ने मनुस्मृति का गलत प्रसंग लिया है, तो वे सार्वजनिक रूप से अध्याय और तथ्य सामने रखकर सिखाएं. राहुल गांधी समाज के वंचितों और संविधान के हक की बात कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

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पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को इमरान ने घेरा

इमरान मसूद ने राज्य में बार-बार हो रहे पेपर लीक और नौकरियों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि हर विभाग में संविदा की व्यवस्था थोप दी गई है. परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से लेकर कर्मचारियों तक सब संविदा पर चल रहे हैं. हाल ही में हटाए गए 47 कर्मचारी भी संविदा के ही थे. जब तक स्थाई नौकरियां नहीं मिलेंगी, यह तंत्र दुरुस्त नहीं होगा.

अल्पसंख्यक और मुस्लिम राजनीति पर जवाब देते हुए इमरान मसूद कहा कि कांग्रेस किसी एक जाति या धर्म की पार्टी नहीं है, बल्कि देश के हर पीड़ित और मजलूम की पार्टी है. उन्होंने 'माइनॉरिटी' शब्द से असहमति जताते हुए कहा कि देश का हर नागरिक और वर्ग बराबर है, लेकिन अगर कहीं मुस्लिम पीड़ित होगा, तो कांग्रेस बिना किसी झिझक के उसकी आवाज उठाएगी.

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मल्लिकार्जुन खड़गे और दलित सम्मान का मुद्दा

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े विवाद और बीजेपी के शुद्धीकरण पर हमला बोलते हुए इमरान मसूद ने कहा कि खड़गे जी ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनके चरणों के बाद स्थान के शुद्धिकरण की बातें और ऐसी मानसिकता यह दर्शाती है कि सत्ताधारी दल के मन में दलितों और वंचितों के प्रति कितनी कुंठा है.

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योगी सरकार पर सवाल

इमरान मसूद ने योगी सरकार के कार्यकाल और उसके कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी उपलब्धियों में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और एक्सप्रेसवे बनाने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्थिति पर भी सवाल उठते हैं. एयरपोर्ट के मुद्दे पर उन्होंने कहा, “मेरे यहां एयरपोर्ट का उद्घाटन हुए दो साल हो गए, लेकिन आज तक एक भी फ्लाइट लैंड नहीं हुई.

उन्होंने सवाल किया कि जिस एयरपोर्ट पर फ्लाइट ही नहीं आ रही है, उसका क्या फायदा है. आपने उसके ऊपर कई सौ करोड़ रुपये खर्च कर दिए, किस बात के लिए खर्च किए थे, जब फ्लाइट ही नहीं आने वाली है?

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निवेश को लेकर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि अभी कई लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन होने की बात कही जा रही है, जापान से एमओयू साइन करने के लिए आए लोग अपनी जेब में एक लाख रुपये भी लेकर नहीं आए थे.

कानून-व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया कि अपराधी थर-थर कांप रहे हैं. उन्होंने कहा, “कौन-सा अपराधी आज थर-थर कांप रहा है? उन्होंने शामली में अंकित बालियान की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें बीच चौराहे पर गोली मारी गई, एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि जिन अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं, उनके सीसीटीवी फुटेज उन्होंने नहीं देखे हैं, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि फुटेज मौजूद हो, लेकिन जिन घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उनमें आरोपियों पर इनाम घोषित किया जा रहा है.

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