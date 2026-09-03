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2027 के चुनाव में UP का गुर्जर वोट किसके साथ, सोमेंद्र तोमर ने दिया चौंकाने वाला बयान

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले गुर्जर वोट को लेकर सियासी हलचल तेज है. समाजवादी पार्टी की ओर से गुर्जर समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों के बीच बीजेपी के सामने अपने इस वोट बैंक को साथ बनाए रखने की चुनौती है.

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पंचायत आजतक में डॉ. सोमेंद्र तोमर (Photo- Arun Kumar/India Today)
पंचायत आजतक में डॉ. सोमेंद्र तोमर (Photo- Arun Kumar/India Today)

‘पंचायत आजतक’ के विशेष सत्र ‘ब्रज के गुर्जर… चुनाव में किधर’ में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और मेरठ दक्षिण से विधायक डॉ. सोमेंद्र तोमर ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोटर्स के रुख, 2027 के विधानसभा चुनाव, समाजवादी पार्टी की रणनीति और बीजेपी सरकार के कामकाज समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोटर्स को लेकर चल रही चर्चा के बीच सोमेंद्र तोमर ने दावा किया कि 95 फीसदी गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज राष्ट्रवादी सोच रखने वाला समाज है और 7वीं से 10वीं सदी तक करीब 300 वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला किया, उनके मुताबिक, 2014 के बाद से गुर्जर समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुए विकास कार्यों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति समाज में विश्वास कायम है, 95 फीसदी गुर्जर समाज बीजेपी के साथ है.

राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर क्या बोले सोमेंद्र तोमर?

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जब उनसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व और उनके विभाग में बदलाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह एक साधारण परिवार से निकलकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से आगे बढ़े हैं. वह 2017 में विधायक बने और 2022 में दोबारा विधायक चुने गए, जिसके बाद सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया.

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यह भी पढ़ें: 'पराई औरत के चक्कर में पड़े तो रावण की तरह जलोगे', अनिरुद्धाचार्य की पुरुषों को नसीहत

ऊर्जा राज्य मंत्री के पद से हटाकर सैनिक कल्याण और पेंशन विभाग दिए जाने को उन्होंने डिमोशन मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण और पेंशन महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि देश की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों की सेवा करने का अवसर उन्हें मिला है, यह विभाग पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास था और मुख्यमंत्री ने यह जिम्मेदारी दी है.

पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी के बढ़ते फोकस और गुर्जर नेताओं को आगे बढ़ाने के सवाल पर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और संगठन के स्तर पर पूरी ईमानदारी से काम करती है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जब विपक्ष में होती है, तभी उसे गुर्जर समाज की याद आती है, उनके मुताबिक, सत्ता में रहते हुए समाजवादी पार्टी एक परिवार तक सीमित हो जाती है और गुर्जर समाज इस बात को समझता है.

2024 के चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले झटके और 2027 में समाजवादी पार्टी से चुनौती के सवाल पर उन्होंने कहा कि 2024 में भी मेरठ, अमरोहा और बिजनौर जैसे क्षेत्रों में बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं, उन्होंने कहा कि कई चुनावों में सजातीय प्रत्याशी होने के बावजूद गुर्जर समाज बीजेपी के साथ गया और उसने प्रत्याशी के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा,

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‘गुर्जर समाज प्रत्याशी नहीं, मोदी-योगी को देखता है’

सोमेंद्र तोमर ने कहा कि गुर्जर समाज राष्ट्रवादी कौम है और देश के लिए काम करने वाली सोच रखता है, उन्होंने 1857 की क्रांति का जिक्र करते हुए मेरठ के कोतवाल धन सिंह गुर्जर का नाम लिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मेरठ में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का नाम कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नाम पर रखा गया है और सरकार उनके लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ गुर्जर समाज के नए चेहरों के उभरने को बीजेपी चुनौती के तौर पर देखती है, लेकिन पार्टी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और संगठन के काम के जरिए लोगों के बीच जाती है.

मेरठ के शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट का मुद्दा बीजेपी के लिए चुनौती बनने के सवाल पर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि यह गंभीर विषय है, उन्होंने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट के निर्देश हैं. सरकार इस मामले के समाधान के लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और इसके लिए पॉलिसी भी लाई गई है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अटॉर्नी जनरल समेत बड़े वकीलों को इस मामले में खड़ा किया है, उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कोई न कोई राहत मिलेगी.

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पश्चिमी यूपी में सिर्फ कानून-व्यवस्था ही मुद्दा नहीं

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में कानून-व्यवस्था को बड़ा मुद्दा मानने के सवाल पर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सिर्फ कानून-व्यवस्था ही मुद्दा नहीं है, उन्होंने कनेक्टिविटी, सड़क और बिजली को भी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर गिनाया, उन्होंने कहा कि मेरठ को देश की पहली रैपिड ट्रेन मिली है और मेरठ में इंटीग्रेटेड टाउनशिप लाई जा रही है, गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ से लखनऊ की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इसके अलावा हरिद्वार, हरियाणा और उत्तराखंड जाने के लिए भी कनेक्टिविटी बेहतर हुई है.

उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार के लिए सड़क, बिजली और कानून-व्यवस्था महत्वपूर्ण विषय हैं और उनकी सरकार ने इन तीनों पर बेहतर काम किया है.

‘योगी की छवि पर कोई दाग नहीं’

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी की संभावना पर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि पिछले करीब नौ वर्षों में मुख्यमंत्री की छवि पर किसी तरह का दाग नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार के काम के कारण मुख्यमंत्री की छवि और बेहतर हुई है. उन्होंने भरोसा जताया कि बीजेपी संगठन और सरकार के काम, धार्मिक आस्था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी, सड़क समेत विभिन्न मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाएगी.

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2024 में बीजेपी को नुकसान क्यों हुआ?

2024 के चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान पर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर लोगों को भ्रमित किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संविधान की किताब लेकर घूमता रहा और लोगों के बीच यह भ्रम फैलाया गया कि संविधान और आरक्षण बदल दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि इसी भ्रम के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ. हालांकि, उन्होंने कहा कि बीजेपी और सरकार पूरी ईमानदारी के साथ देश के सम्मानित नागरिकों का सम्मान करते हुए काम कर रही है और उनकी प्राथमिकता उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश चुनाव की कांग्रेस की कैसी है तैयारी? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बताया

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