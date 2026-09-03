No-Oil Veg Pulao Recipe: बिना घी-तेल के घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसा वेज पुलाव, ये ट्रिक आएगी काम, 10 मिनट में होगा तैयार
अगर आप वजन कंट्रोल कर रहे हैं और तेल-घी से परहेज करना चाहते हैं, तो लंच में आप नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए आपको बस रसोई से चावल, दूध, साबुत मसालों और मनपसंद सब्जियां लेनी हैं. आइए हम आपको बिना तेल के वेज पुलाव की रेसिपी बताते हैं.
No-Oil Vegetable Pulao Recipe: रोज-रोज दाल-चावल और रोटी-सब्जी खाकर मन भर जाता है और कभी-कभी कुछ बनाने का भी दिल नहीं करता है. ऐसे में अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे पहले पुलाव ही आता है. चावल का पुलाव झटपट बन भी जाता है और खाने में भी यह बहुत लाजवाब लगता है. लेकिन पुलाव का नाम सुनते ही मसालेदार चावल और सब्जियों से तैयार खुशबूदार डिश का ख्याल आने लगता है.
आमतौर पर पुलाव बनाने के लिए तेल या घी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट में ऑयली चीजों को कम करना चाहते हैं तो बिना तेल का वेजिटेबल पुलाव ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको बिना तेल के पुलाव बनाने का ऐसा तरीका बताने वाले हैं, जिसे एक बार ट्राई करने के बाद आप इसके फैन हो जाएंगे और जब मौका मिलेगा इसे ही बनाएंगे.
नो-ऑयल वेजिटेबल पुलाव में खूब सारी सब्जियां, दूध और साबुत मसालों से तैयार किया जाता है और इसका स्वाद भी कमाल होता है. खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. लंच या डिनर के लिए यह एक आसान ऑप्शन है, अगर आप अकेले रहते हैं.
सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर करीब 20 से 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. अब प्रेशर कुकर को गैस पर रखें और इसमें आधा दूध डालकर गर्म करें. दूध को हाई फ्लेम पर ज्यादा देर तक न पकाएं, बस हल्का गर्म होने दें.
इसके बाद कुकर में तेज पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और जायफल डालें. साबुत मसालों को दूध के साथ गर्म करने से पुलाव में अच्छी खुशबू और स्वाद आएगा.
अब इसमें कटी हुई गाजर, बीन्स और फूलगोभी डाल दें. हल्दी, नमक और थोड़ी-सी चीनी डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अगर आपको पुलाव में हल्का क्रंच और रिच स्वाद पसंद है तो इस स्टेज पर कुछ काजू भी डाल दें.
इसके बाद भीगे हुए चावल का पानी निकालकर उन्हें कुकर में डालें. चावल और सब्जियों को हल्के हाथ से मिलाएं. जब दूध लगभग सूखने लगे तो बचा हुआ दूध और जरूरत के अनुसार पानी डालें. ध्यान रखें कि चावल को बहुत ज्यादा चलाने से वे टूट सकते हैं.
अब कुकर का ढक्कन बंद करके मिडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक पकाएं. गैस बंद कर दें और प्रेशर को अपने आप निकलने दें. कुकर खोलने के बाद पुलाव को हल्के हाथ से चलाएं और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर गर्मागर्म सर्व करें.
इस तरीके से परोसे पुलाव
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आप इसे रायता, दही या सलाद के साथ परोस सकते हैं. पुलाव के साथ में पापड़ और धनिया-पुदीना की चटनी भी थाली में शामिल कर सकते हैं.