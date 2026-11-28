पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो सकता है. 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की तीनों सीटों धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर पर जीत दर्ज की थी. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने पश्चिमी यूपी में राजनीतिक मुकाबले की तस्वीर बदल दी है. ऐसे में बीजेपी के सामने अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी, जबकि विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को विधानसभा स्तर पर भुनाने की कोशिश करेंगे.

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हापुड़ की तीन विधानसभा सीटें और 2022 के नतीजे



हापुड़ जिले में विधानसभा की तीन सीटें हैं- धौलाना, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर. इनमें हापुड़ सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. 2022 के चुनाव में बीजेपी ने तीनों सीटों पर जीत हासिल की थी.

धौलाना में धर्मेश सिंह तोमर ने सपा के असलम अली को हराया. हापुड़ सीट पर विजयपाल आढ़ती ने राष्ट्रीय लोक दल के गजराज सिंह को शिकस्त दी. वहीं, गढ़मुक्तेश्वर में हरेंद्र सिंह ने सपा के रविंद्र चौधरी को पराजित किया. इस तरह जिले की तीनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा.

लोकसभा चुनाव में हापुड़ का सियासी समीकरण



हापुड़ जिले की तीनों विधानसभा सीटें अलग-अलग लोकसभा क्षेत्रों का हिस्सा हैं. धौलाना सीट गाजियाबाद, हापुड़ सीट मेरठ और गढ़मुक्तेश्वर सीट अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आती है. इसलिए जिले का लोकसभा चुनाव परिणाम किसी एक सांसद के नाम से नहीं जुड़ता.

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2024 के लोकसभा चुनाव में तीनों संसदीय सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. गाजियाबाद से अतुल गर्ग, मेरठ से अरुण गोविल और अमरोहा से कंवर सिंह तंवर सांसद चुने गए. हालांकि, विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर नतीजे अलग तस्वीर दिखाते हैं.

धौलाना: 2024 के लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी को 16,725 वोटों से पीछे छोड़ा.

हापुड़: यहां समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा ने बीजेपी के अरुण गोविल पर 11,622 वोटों की बढ़त बनाई.

गढ़मुक्तेश्वर: इस सीट पर बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने 24,222 वोटों की बढ़त हासिल की.

इससे साफ है कि 2022 में तीनों विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी को 2024 में धौलाना और हापुड़ में विपक्षी दलों से चुनौती मिली. 2027 के चुनाव में यह देखना अहम होगा कि विपक्ष इस बढ़त को विधानसभा चुनाव में जीत में बदल पाता है या बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराती है.

हापुड़ का इतिहास और सांस्कृतिक पहचान



हापुड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नए जिलों में शामिल है, लेकिन इस क्षेत्र का इतिहास काफी पुराना है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में स्थित यह जिला प्राचीन समय से कृषि, व्यापार और परिवहन का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है.



प्राचीन इतिहास



स्थानीय परंपराओं के अनुसार, प्राचीन काल में हापुड़ को हरिपुर या हरिपुरा के नाम से जाना जाता था. एक मान्यता के मुताबिक, मथुरा से हस्तिनापुर जाते समय भगवान श्रीकृष्ण ने यहां विश्राम किया था.

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एक अन्य ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार, 983 ईस्वी के आसपास दोर राजपूत शासक हरदत्त ने इस नगर की स्थापना की थी. कुछ विवरणों में राजा हरि सिंह को इसका संस्थापक बताया गया है. हालांकि, इन मान्यताओं के समर्थन में ऐतिहासिक प्रमाण सीमित हैं.

मध्यकालीन इतिहास



मुगल शासन के दौरान हापुड़ एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ. यहां अनाज, गुड़ और पशुधन का कारोबार होता था. इस दौर में हापुड़ की पहचान एक प्रमुख मंडी के रूप में बनी.

मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी में यहां जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था. यह इमारत शहर की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है.

ब्रिटिश काल



अंग्रेजी शासन के दौरान हापुड़ उत्तर भारत की प्रमुख अनाज और गुड़ मंडियों में शामिल हो गया. सड़कों और रेलवे लाइनों के विकास से दिल्ली, मेरठ और आसपास के शहरों के साथ इसका व्यापारिक संपर्क मजबूत हुआ.

इस दौर में कृषि स्थानीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बनी रही. गेहूं, गन्ना और दूसरी फसलें यहां की प्रमुख उपज थीं.

हापुड़ जिले का गठन



वर्ष 2011 तक वर्तमान हापुड़ क्षेत्र गाजियाबाद जिले का हिस्सा था. प्रशासनिक सुविधा और बेहतर शासन व्यवस्था के उद्देश्य से 28 सितंबर 2011 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर तहसीलों को मिलाकर नए जिले का गठन किया. शुरुआत में इसका नाम पंचशील नगर रखा गया था.

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बाद में 23 जुलाई 2012 को इस जिले का नाम बदलकर हापुड़ कर दिया गया. इस तरह हापुड़ उत्तर प्रदेश के नए जिलों में शामिल हुआ

भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक ढांचा



हापुड़ जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में स्थित है. जिला मुख्यालय हापुड़ शहर है. यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में स्थित है. जिले की सीमाएं उत्तर में मेरठ, दक्षिण में बुलंदशहर, पूर्व में अमरोहा और पश्चिम में गाजियाबाद से मिलती हैं.

जिले में तीन तहसीलें हैं- हापुड़, धौलाना और गढ़मुक्तेश्वर. इसके अलावा चार विकासखंड हैं. जिला प्रशासन की वेबसाइट पर ग्राम पंचायतों की संख्या 273 और गांवों की संख्या 352 दर्ज है.

2011 की जनगणना के अनुसार हापुड़ जिले की आबादी 13,38,310 थी. इसमें 7,08,910 पुरुष और 6,29,400 महिलाएं थीं. जिले का लिंगानुपात 888 महिलाएं प्रति हजार पुरुष दर्ज किया गया था.

गंगा और कृषि से जुड़ी पहचान



हापुड़ की भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान में गढ़मुक्तेश्वर का विशेष स्थान है. यह गंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख धार्मिक स्थल है. यहां कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला गंगा स्नान मेला बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है.

गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण जिले की जमीन कृषि के लिए उपयुक्त है. गेहूं, गन्ना और धान यहां की प्रमुख फसलों में शामिल हैं. खेती के साथ-साथ पशुपालन और कृषि आधारित कारोबार भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं.



उद्योग और कारोबार



हापुड़ की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ उद्योग और व्यापार की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. हापुड़ शहर अनाज और गुड़ की मंडी के लिए जाना जाता है. यहां स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब, पेपर कोन और पापड़ निर्माण से जुड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं.

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पिलखुवा का कपड़ा उद्योग जिले की खास पहचान है. यहां कपड़ा निर्माण और होम फर्निशिंग से जुड़े कारोबार को रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है. राष्ट्रीय राजमार्ग-9 और रेलवे संपर्क ने जिले के व्यापारिक महत्व को बढ़ाया है.

2027 में बीजेपी के सामने सीटें बचाने की चुनौती



हापुड़ जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर 2022 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में धौलाना और हापुड़ विधानसभा क्षेत्रों में विपक्षी दलों ने बढ़त हासिल कर राजनीतिक चुनौती पेश की. गढ़मुक्तेश्वर में बीजेपी अपनी बढ़त बनाए रखने में सफल रही.

2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने तीनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती होगी. वहीं, सपा और कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में मिले समर्थन को विधानसभा चुनाव में वोटों में बदलना अहम होगा.

हापुड़ में किसानों की समस्याएं, गन्ना भुगतान, रोजगार, औद्योगिक विकास, स्थानीय व्यापार और बुनियादी सुविधाएं चुनावी मुद्दे बन सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवारों की लोकप्रियता और स्थानीय जातीय समीकरण भी नतीजों को प्रभावित करेंगे. ऐसे में 2027 का चुनाव जिले में बीजेपी की पकड़ और विपक्ष की वापसी की संभावनाओं का इम्तिहान होगा.

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