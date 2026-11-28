झारखंड में गिरिडीह पुलिस ने बैंक और ज्वेलरी शोरूम में डकैती की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है. पुलिस ने छापेमारी कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी पिछले दो महीने से गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव स्थित एक लॉज में ठहरे हुए थे. आरोपियों के पास से एक पिस्टल, दो देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और तीन मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं.

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शनिवार को पुलिस अधीक्षक डॉ. बिमल कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि अपराधी गिरिडीह और बोकारो में बैंक और बड़े ज्वेलरी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे. इसके लिए गिरोह के सदस्य पिछले दो महीने से इलाके में रहकर रेकी कर रहे थे.

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पुलिस को 27 नवंबर की रात इस साजिश की जानकारी मिली थी. एसपी को गुप्त सूचना मिली कि जीटी रोड के किनारे स्थित एक लॉज में कुछ अपराधी बड़ी डकैती की योजना बना रहे हैं. इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए डुमरी एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई.

लॉज में छापेमारी कर पांच अपराधी गिरफ्तार

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पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर रंगामाटी गांव स्थित लॉज में छापा मारा और वहां मौजूद पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, गिरोह के कुछ अन्य सदस्य एर्टिगा गाड़ी से मौके से फरार होने में कामयाब रहे. वे हजारीबाग की ओर भागे थे. बाद में हजारीबाग पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने डकैती की योजना से जुड़े कई अहम खुलासे किए. पुलिस के मुताबिक, गिरोह के निशाने पर गिरिडीह के इसरी बाजार स्थित एक बैंक और बड़ा ज्वेलरी प्रतिष्ठान था. इसके अलावा बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र में स्थित एक ज्वेलर्स शोरूम में भी लूटपाट की योजना बनाई गई थी.

इन वारदातों को अंजाम देने के लिए अपराधी पिछले दो महीने से संबंधित इलाकों में रह रहे थे. इस दौरान वे बैंक और ज्वेलरी प्रतिष्ठानों की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और लगातार रेकी कर रहे थे. पुलिस का कहना है कि वारदात को अंजाम देने की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई थी.

यूपी और बिहार के रहने वाले हैं गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी आकाश सिंह, बिहार के नालंदा निवासी सुजीत कुमार और वैशाली निवासी जयंत कुमार, प्रियांशु कुमार तथा रंजन कुमार के रूप में हुई है. पुलिस इन सभी से पूछताछ कर गिरोह की पूरी कार्यप्रणाली और अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

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पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी आकाश सिंह और जयंत कुमार का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है. जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह ने इससे पहले किन-किन वारदातों को अंजाम दिया है और दूसरे जिलों में इसके कितने सदस्य सक्रिय हैं.

पिस्टल, दो देसी कट्टा और तीन बाइक जब्त

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 7.65 एमएम की एक पिस्टल, दो देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इसके अलावा तीन मोटरसाइकिल भी जब्त की गई हैं. पुलिस इन हथियारों के स्रोत और वारदात में इनके इस्तेमाल की आशंका की भी जांच कर रही है.

एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. गिरोह के अन्य सदस्यों, उनकी गतिविधियों और डकैती की साजिश से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस नेटवर्क के तार झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से तो नहीं जुड़े हैं.

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