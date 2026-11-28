दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साहित्य आजतक 2026 के दूसरे दिन किताबों को लेकर दिलचस्प बातचीत हुई. श्वेता सिंह और संजीव पालीवाल के साथ मंच पर आए साहित्यकारों ने रील्स, AI और पढ़ने की आदत पर अपनी बात रखी. चर्चा में यह सवाल भी उठा कि जब मोबाइल पर हर चीज कुछ सेकंड में देखी जा सकती है, तब किताब पढ़ने के लिए वक्त निकालना क्यों जरूरी है.

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किताबें क्यों जरूरी हैं आज के वक्त में

साहित्य आजतक के मंच पर श्वेता सिंह और संजीव पालीवाल ने लेखकों के साथ किताबों, पढ़ने की आदत और आज के दौर में साहित्य की जगह पर बातचीत की. चर्चा में अनामिका, चेतन भगत, देवेंद्र मेवाड़ी, उदय प्रकाश, प्रेरणा और पीपल बाबा (आशुतोष) भी शामिल रहे.

इस दौरान चेतन भगत ने कहा कि किताबें आज भी जरूरी हैं. उन्होंने बताया कि उनकी किताबों से कई बच्चों ने पढ़ना शुरू किया. उनके मुताबिक, हर किताब का अपना महत्व है. कोई किताब पढ़ने की पहली सीढ़ी बन सकती है. जरूरी है कि पाठक किताब पढ़ना शुरू करें और फिर आगे भी पढ़ते रहें.

रील्स के दौर में पढ़ने की चुनौती

चर्चा में रील्स और AI का भी जिक्र हुआ. चेतन भगत ने कहा कि आज लोगों का ध्यान जल्दी भटकता है. किताब पढ़ने के लिए कुछ समय तक ध्यान लगाना पड़ता है. शुरुआत में मुश्किल हो सकती है, लेकिन कुछ पन्ने पढ़ते रहने से धीरे-धीरे मन किताब में लगने लगता है. उन्होंने कल्पना करने की आदत पर भी बात की. चेतन भगत के मुताबिक, पहले लोग कहानियां सुनकर या पढ़कर अपने मन में तस्वीर बनाते थे. अब स्क्रीन पर सब कुछ सामने आ जाता है. ऐसे में खुद सोचने और कल्पना करने का मौका कम हो सकता है.

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साहित्य, सम्मान और नई कहानियां

बातचीत में पुरस्कारों के मतलब पर भी चर्चा हुई. लेखकों ने सम्मान को अपने काम की पहचान और स्वीकृति से जोड़ा. मंच पर यह बात भी सामने आई कि पुरस्कार मिलने से किसी किताब को नए पाठकों तक पहुंचने का मौका मिल सकता है. प्रेरणा ने अपने अनुवाद के काम का अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से अनुवाद कर रही हैं और उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं.

बच्चों के लिए आसान भाषा में लेखन

मंच से देवेंद्र मेवाड़ी ने बताया कि वह बच्चों की समझ वाली भाषा में लिखने की कोशिश करते हैं. उन्होंने अपनी विज्ञान-कथा 'सभ्यता की खोज' का जिक्र किया. इसमें ऐसे प्राणियों की कहानी है, जिन्हें कारखाने में बनाया गया है. उनके पास मौजूद ज्ञान खत्म होने लगता है, इसलिए वे आगे ज्ञान देने वाले अपने जनक की तलाश करते हैं.

चर्चा में उदय प्रकाश ने साहित्य के बदलते रूप, फिक्शन और नॉन-फिक्शन के साथ अलग-अलग भाषाओं में किताबों के पहुंचने पर अपनी बात रखी. बातचीत का एक अहम संदेश यही रहा कि पढ़ने की आदत बनाए रखना जरूरी है और किताबें आज भी लोगों को सोचने, समझने और कल्पना करने का मौका देती हैं.



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