परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. इस बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने बिल पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने 2051 तक सीटों का अनुपात बनाए रखने के प्रस्ताव पर तंज कसा है.

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ममता ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि 2051 तक कौन जिंदा रहेगा. महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पास हो चुका है. उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है.

ममता बनर्जी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि यह खराब बिल है. कोई नहीं बता सकता कि 2051 तक वह जिंदा भी रहेगा या नहीं. उन्होंने महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष किया है.

उन्होंने लोकसभा में अपने सांसद रहने के समय हुए हंगामे और अपने साथ हुई धक्का-मुक्की का भी जिक्र किया. ममता ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है.

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अचानक दिल्ली पहुंचीं ममता, INDIA ब्लॉक की बैठक में होंगी शामिल

ममता बनर्जी शनिवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुईं. उन्होंने बताया कि दोपहर करीब 3 बजे उन्हें INDIA ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं का संदेश मिला था. उनसे तुरंत दिल्ली पहुंचने को कहा गया था. ममता ने कहा कि वह पहले बंगाल में ही रुकना चाहती थीं, क्योंकि वहां उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं.

ममता ने कहा कि उनके इलाके में भी हालात ठीक नहीं हैं. ऐसे में वह लोगों को मुश्किल में छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहती थीं. हालांकि, विपक्षी नेताओं के बार-बार फोन करने के बाद उन्होंने दिल्ली आने का फैसला किया. ममता के मुताबिक, नेताओं ने उनके लिए चार्टर्ड विमान की व्यवस्था करने की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्होंने एयर इंडिया की सामान्य फ्लाइट से यात्रा की.

दिल्ली रवाना होने से पहले ममता ने TMC सांसद प्रतिमा मंडल को धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने सांसद को फोन कर दिल्ली नहीं जाने और संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेने को कहा था.

#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, former West Bengal CM Mamata Banerjee says, "It is a bad bill. Nobody can say up to 2051 whether they will even survive until that time. We fought the most for Nari Shakti. Do you remember when we were assaulted inside the Lok Sabha? Pull out that footage from when I was an MP! The Women's Reservation Bill was already passed." — ANI (@ANI) November 28, 2026

ममता के मुताबिक, जब प्रतिमा मंडल ने उनकी बात नहीं मानी तो उनके निजी सचिव को जयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ममता ने कहा कि उन्हें INDIA ब्लॉक की बैठक के एजेंडे की पूरी जानकारी नहीं है. वहां पहुंचने के बाद ही वह इस बारे में जानेंगी. विपक्षी दलों की बैठक में परिसीमन बिल और संसद के विशेष सत्र को लेकर साझा रणनीति पर चर्चा होनी है.

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अभिषेक बनर्जी ने लगाए फर्जी हलफनामे तैयार करने के आरोप

इधर, TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी शनिवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस थानों के अंदर फर्जी हलफनामे तैयार किए गए. इन हलफनामों को चुनाव आयोग में जमा कराकर पार्टी पर दावा मजबूत करने की कोशिश की गई.

अभिषेक ने इस दौरान सात वीडियो दिखाए. उनका दावा था कि इन वीडियो में पुलिस थानों के अंदर हलफनामे तैयार होते दिख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के नाम पर हलफनामे जमा किए गए, जबकि उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी. अभिषेक ने कहा कि दस्तावेजों पर नोटरी के साइन भी फर्जी हैं. उन्होंने कोर्ट से इस मामले में खुद संज्ञान लेने की मांग की.

#WATCH | Delhi: On the Delimitation Bill, AITC Parliamentary Party Leader Abhishek Banerjee says, "You want to pass the delimitation bill... The very same bill that lapsed on the floor of the House back in April? What has transpired over the last three or four months that has prompted you to reintroduce this bill now?..." — ANI (@ANI) November 28, 2026

अभिषेक ने आरोप लगाया कि 4 मई के बाद बीजेपी ने TMC को तोड़ने की कोशिश की. उन्होंने दावा किया कि पार्टी के करीब 20 सांसदों को तोड़कर एक दूसरी पार्टी में शामिल कराने और NDA के साथ लाने की योजना बनाई गई थी.

उन्होंने यह भी कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने स्पीकर से इस नियुक्ति पर दोबारा विचार करने को कहा है.

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अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज

अभिषेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली. यह मामला पूर्वी बर्धमान जिले के कालना थाने में दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए गए वीडियो फर्जी थे. इनके जरिए पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की गई.

पुलिस की ओर से दर्ज FIR में वीडियो को AI से तैयार किए जाने की आशंका भी जताई गई है. अब राज्य की साइबर क्राइम विंग मामले की जांच करेगी. दूसरी ओर, अभिषेक ने वीडियो के आधार पर पुलिसकर्मियों और दूसरे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

A complaint has been received at Kalna PS, Purba Bardhaman, alleging that certain fabricated and fake video clips were shown at a press conference today by Shri Abhishek Banerjee, MP, in which some police personnel of West Bengal Police were allegedly implicated in the preparation of forged affidavits to benefit a particular political party. The complaint further alleges that the videos were intended to deliberately malign the image of West Bengal Police by falsely portraying the involvement of its personnel. A case has been registered on the basis of the complaint, and a thorough investigation is being launched forthwith by the State Cyber Crime Wing. — West Bengal Police (@WBPolice) November 28, 2026

मौजूदा सीटों पर 50 फीसदी महिला आरक्षण की मांग

अभिषेक बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण से जुड़े वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि TMC चाहती है कि महिला आरक्षण 33 फीसदी के बजाय 50 फीसदी किया जाए. इसे लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों पर ही लागू किया जाना चाहिए. अगर सरकार ऐसा करती है तो TMC सबसे पहले इसका समर्थन करेगी.

मालूम हो, संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों पर चर्चा हो सकती है. ऐसे में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बयानों से साफ है कि TMC इस मुद्दे पर सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर रही है और मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू करने की मांग उठा रही है.

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