उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला अपनी पहचान तेजी से विकसित होते औद्योगिक और शहरी क्षेत्र के रूप में बना चुका है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों की वजह से यह जिला प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक नक्शे पर भी खास जगह रखता है. एक ओर यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों, आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट का विस्तार हुआ है, तो दूसरी ओर दादरी और जेवर जैसे क्षेत्रों में आज भी ग्रामीण परिवेश और कृषि का प्रभाव दिखाई देता है.

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राजनीतिक लिहाज से भी गौतम बुद्ध नगर काफी अहम है. जिले में नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा सीटें आती हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी.

वहीं, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भी बीजेपी का लगातार दबदबा रहा है. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा पाती है या विपक्ष यहां कोई नया सियासी समीकरण तैयार करता है.

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान



गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना 9 जून 1997 को हुई थी. इसे बुलंदशहर और गाजियाबाद जिलों के कुछ ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था. आज इस जिले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे तेजी से विकसित हुए शहरी केंद्र शामिल हैं. दादरी भी जिले का एक अहम विधानसभा क्षेत्र है, जिसका इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा है.

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1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दादरी और आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया था. दादरी के राव उमराव सिंह समेत आसपास के 84 क्रांतिकारियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बुलंदशहर से लालकुआं तक के इलाके में क्रांतिकारियों की गतिविधियों से अंग्रेजी शासन परेशान हो गया था. इसके बाद अंग्रेजों ने राव उमराव सिंह सहित 84 क्रांतिकारियों को बुलंदशहर के काला आम में फांसी दे दी थी.

अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों के परिवारों की संपत्ति जब्त कर ली और उनके मकानों को भी ध्वस्त कर दिया था. इन शहीदों की याद में दादरी तहसील परिसर में शहीद स्तंभ बनाया गया है, जिस पर 84 क्रांतिकारियों के नाम अंकित हैं. दादरी के मुख्य तिराहे पर राव उमराव सिंह की प्रतिमा भी स्थापित है. हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को तमाम सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों की ओर से उन्हें याद किया जाता है.

जिले के कई गांव ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखते हैं. दनकौर में द्रोणाचार्य का प्राचीन मंदिर है, जबकि बिसरख गांव को रावण के पिता ऋषि विश्वश्रवा से जुड़ी मान्यता के लिए जाना जाता है.

ग्रेटर नोएडा के रामपुर जागीर गांव का संबंध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से रहा है. मैनपुरी षड्यंत्र के बाद फरार होने पर बिस्मिल कुछ समय तक यहां भूमिगत रहे थे. वहीं, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित नलगढ़ा गांव का संबंध भगत सिंह से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि भूमिगत रहने के दौरान उन्होंने यहां बमों के परीक्षण किए थे. गांव में इससे जुड़ा एक बड़ा पत्थर आज भी सुरक्षित रखा गया है.

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भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक ढांचा



गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है. यह गंगा और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में आता है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है. जिले के उत्तर में गाजियाबाद, दक्षिण में अलीगढ़, पूर्व में बुलंदशहर और पश्चिम में हरियाणा की सीमा है.

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 1,442 वर्ग किलोमीटर है. यहां की मिट्टी में रेतीले और दोमट क्षेत्र प्रमुख हैं. जिले के ग्रामीण इलाकों में गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती है. कुछ क्षेत्रों में बाजरा भी उगाया जाता है.

प्रशासनिक रूप से गौतम बुद्ध नगर को तीन तहसीलों में बांटा गया है. इनमें सदर, दादरी और जेवर शामिल हैं. जिले में कुल 423 गांव बताए गए हैं. इनमें 287 अधिसूचित गांव, 14 न्याय पंचायत, 88 ग्राम पंचायत, 120 राजस्व गांव, 112 आवासीय गांव और 8 गैर-आवासीय गांव शामिल हैं.



सामाजिक और आर्थिक तानाबाना

गौतम बुद्ध नगर की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों की भूमिका है. जिले के ग्रामीण इलाकों में खेती आजीविका का एक प्रमुख साधन है. गेहूं, धान और गन्ना यहां की मुख्य फसलें हैं. वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं.

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एनसीआर में शामिल होने के कारण जिले में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण तेजी से बढ़ा है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के प्रमुख औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों में शामिल हैं. यहां ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कई बड़ी कंपनियों ने अपने उद्योग और कार्यालय स्थापित किए हैं.

देवू मोटर्स, होंडा, एलजी, एचसीएल और बीपीएल जैसी कंपनियों की मौजूदगी ने जिले की औद्योगिक पहचान को मजबूत किया है. इसके अलावा तकनीकी, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और सेवा क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विकास के साथ रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और कारोबार से जुड़े क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ है. यही वजह है कि गौतम बुद्ध नगर का आर्थिक महत्व उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी है.



राजनीतिक इतिहास और लोकसभा का समीकरण

गौतम बुद्ध नगर की राजनीति में बीजेपी का प्रभाव लंबे समय से दिखाई देता रहा है. लोकसभा चुनावों में भी पार्टी ने यहां मजबूत पकड़ बनाए रखी है. गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर बीजेपी के डॉ. महेश शर्मा लगातार तीन बार से सांसद हैं. इससे जिले में पार्टी की राजनीतिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी ने 2022 में तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. नोएडा और दादरी में पार्टी ने बड़े अंतर से जीत हासिल की, जबकि जेवर में भी बीजेपी उम्मीदवार ने आरएलडी प्रत्याशी को हराया था.

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हालांकि, जिले की राजनीति में ग्रामीण और शहरी मतदाताओं के मुद्दे अलग-अलग हैं. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विकास, ट्रैफिक, प्रदूषण, आवास, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं अहम मुद्दे हैं. वहीं दादरी और जेवर के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, किसानों के हित, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे सवाल चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं.

जिले की तीन विधानसभा सीटों का सियासी समीकरण



गौतम बुद्ध नगर जिले में तीन विधानसभा सीटें हैं- नोएडा, दादरी और जेवर. 2022 के विधानसभा चुनाव में तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी.

1. नोएडा विधानसभा सीट



नोएडा विधानसभा सीट पर 2022 के चुनाव में बीजेपी के पंकज सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुनील चौधरी को 1,81,513 वोटों के अंतर से हराया था. यह जिले की सबसे चर्चित जीतों में से एक रही.

नोएडा में शहरी मतदाताओं की बड़ी संख्या है. यहां आवासीय सोसायटियों की समस्याएं, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, जलभराव, सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन और नागरिक सुविधाएं चुनावी मुद्दे बनते हैं. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार और कामकाजी आबादी की जरूरतें भी अहम हैं.

2027 के चुनाव में बीजेपी के सामने अपनी बड़ी जीत को दोहराने की चुनौती होगी. वहीं विपक्ष के लिए शहरी मतदाताओं के बीच मजबूत पकड़ बनाना अहम रहेगा.

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2. दादरी विधानसभा सीट



दादरी सीट पर 2022 में बीजेपी के तेजपाल सिंह नागर ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी को 1,38,218 वोटों के अंतर से हराया था.

दादरी विधानसभा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण, दोनों तरह के मतदाता हैं. यहां औद्योगिक विकास के साथ किसानों और जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं. ग्रेटर नोएडा के विस्तार ने इस क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक संरचना को बदला है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थानीय विकास, मुआवजा और रोजगार जैसे सवाल अब भी चुनावी चर्चा में रहते हैं.

दादरी का ऐतिहासिक महत्व भी इसकी राजनीतिक पहचान का हिस्सा है. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव उमराव सिंह और 84 क्रांतिकारियों के योगदान की स्मृतियां आज भी क्षेत्र में मौजूद हैं. 2027 में बीजेपी के सामने अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने की चुनौती होगी, जबकि सपा समेत विपक्षी दल ग्रामीण और किसान मुद्दों के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश कर सकते हैं.

3. जेवर विधानसभा सीट



जेवर विधानसभा सीट पर 2022 में बीजेपी के धीरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी. उन्होंने आरएलडी के अवतार सिंह भड़ाना को 60,890 वोटों से हराया था.

जेवर की राजनीति में ग्रामीण मतदाताओं और किसानों की भूमिका अहम है. यहां कृषि, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख मुद्दे हैं. क्षेत्र में बड़े विकास कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार से भी राजनीतिक माहौल प्रभावित होता है.

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2027 के चुनाव में जेवर सीट पर विकास के दावों के साथ किसानों और स्थानीय लोगों की अपेक्षाएं भी अहम रहेंगी. बीजेपी अपनी मौजूदा पकड़ बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष के लिए स्थानीय मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना जरूरी होगा.

2027 में क्या होगा सियासी समीकरण?



गौतम बुद्ध नगर में 2027 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा. 2022 में बीजेपी ने जिले की तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. लोकसभा चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा है. ऐसे में बीजेपी के सामने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की चुनौती होगी.

हालांकि, जिले के तेजी से बदलते स्वरूप के साथ मतदाताओं की अपेक्षाएं भी बदली हैं. नोएडा में शहरी सुविधाएं, प्रदूषण, ट्रैफिक और आवासीय समस्याएं चुनावी चर्चा में रह सकती हैं. दादरी और जेवर में किसान, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और रोजगार जैसे मुद्दे अहम हो सकते हैं.

समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के सामने तीनों सीटों पर बीजेपी को चुनौती देने के लिए अलग-अलग स्थानीय समीकरण तैयार करने की जरूरत होगी. अब देखना होगा कि 2027 में बीजेपी अपनी तीनों सीटें बचा पाती है या गौतम बुद्ध नगर की सियासत में कोई नया बदलाव देखने को मिलता है.

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