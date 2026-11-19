13 साल के लंबे इंतजार के बाद GTA 6 भारत में आ चुका है. गेम की कीमत 5,999 रुपये से शुरू होती है और यही वजह है कि कई गेमर्स इसे खरीदने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन एक बड़ी परेशानी उन लोगों के सामने है जिनके पास PlayStation या Xbox नहीं है. भारत में ज्यादातर लोग पीसी और मोबाइल गेमिंग करते हैं. PlayStation भारत में ज्यादा लोगों पास नहीं होता है

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GTA 6 सिर्फ नए कंसोल पर खेला जा सकता है. PC पर खेलने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए भी अभी कोई अच्छी खबर नहीं है. इस गेम को बनाने वाले Rockstar Games ने फिलहाल GTA 6 को PlayStation 5 और Xbox Series X|S के लिए जारी किया है. कंपनी ने PC वर्जन की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है. यानी जिन लोगों के पास गेमिंग कंसोल नहीं है, उन्हें या तो नया कंसोल खरीदना होगा या फिर किराये पर लेकर गेम खेलना होगा.

GTA 6 के लिए कौन सा कंसोल खरीदना होगा?

अगर आपके पास PS5 या Xbox Series X|S नहीं है तो GTA 6 खेलने के लिए नया कंसोल खरीदना पड़ेगा. भारत में Xbox Series S सबसे सस्ता विकल्प है. इसकी कीमत करीब 31,990 रुपये से शुरू होती है. इसके साथ 5,999 रुपये का GTA 6 Standard Edition खरीदने पर कुल खर्च करीब 37,989 रुपये होगा.

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वहीं, PlayStation 5 Slim की कीमत करीब 44,990 रुपये है. इसमें GTA 6 की कीमत जोड़ दें तो कुल खर्च करीब 50,989 रुपये तक पहुंचता है. अगर आप Xbox Series X खरीदना चाहते हैं तो इसकी कीमत करीब 74,999 रुपये है. गेम के साथ इसका कुल खर्च लगभग 80,998 रुपये हो जाएगा.

इसका मतलब है कि सिर्फ GTA 6 खेलने के लिए नया कंसोल और गेम खरीदने पर करीब 38 हजार से 81 हजार रुपये तक खर्च हो सकते हैं. इसमें टीवी, एक्स्ट्रा कंट्रोलर, इंटरनेट कनेक्शन और दूसरे सामान का खर्च शामिल नहीं है. अगर आपके पास टीवी भी नहीं है और आप नया सेटअप बनाते हैं तो कुल खर्च 1 लाख रुपये के पार जा सकता है.

सिर्फ एक गेम के लिए इतना खर्च क्यों?

GTA 6 का इंतजार करने वाले कई गेमर्स के लिए यह आसान फैसला नहीं है. गेम की कीमत करीब 6,000 रुपये है, लेकिन उसे खेलने के लिए जरूरी कंसोल की कीमत कई गुना ज्यादा है. जिन लोगों के पास पहले से PS5 या Xbox है, उनके लिए खर्च सिर्फ गेम खरीदने तक सीमित रहेगा. लेकिन नए गेमर्स को पहले हार्डवेयर पर पैसा लगाना होगा.

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एक और बात ध्यान देने वाली है. GTA 6 PS4 या Xbox One पर नहीं चलेगा. यानी पुराने कंसोल रखने वाले लोगों को भी नया हार्डवेयर खरीदना पड़ सकता है. PlayStation की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, यह गेम PS5 के लिए है और PS4 पर उपलब्ध नहीं है.

नया कंसोल खरीदने के बजाय किराये पर खेल सकते हैं GTA 6

अगर आप सिर्फ GTA 6 खेलने के लिए 40-50 हजार रुपये खर्च नहीं करना चाहते तो कंसोल किराये पर लेना एक विकल्प हो सकता है. भारत में कुछ कंपनियां PS5 को किराये पर उपलब्ध करा रही हैं. दिल्ली-एनसीआर में एक रेंटल सर्विस PS5 का 14 दिन का प्लान 2,799 रुपये में दे रही है. इस हिसाब से खर्च करीब 200 रुपये रोज पड़ता है. दिल्ली एनसीआर और दूसरे शहरों में कई वेबसाइट्स हैं जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ले कर PS5 रेंट पर देती हैं.

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इसी सर्विस पर एक दिन के लिए PS5 किराये पर लेने का चार्ज 799 रुपये है. तीन दिन का प्लान 1,499 रुपये और सात दिन का प्लान 2,399 रुपये है. इसके अलावा 2,000 रुपये का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होता है. सर्विस की वेबसाइट पर GTA 6 के साथ PS5 का तीन दिन का पैकेज 2,999 रुपये और सात दिन का पैकेज 3,999 रुपये बताया गया है. डिलीवरी और उपलब्धता की शर्तें भी लागू हो सकती हैं.

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दूसरी रेंटल सर्विस Rentkar पर PS5 का एक दिन का किराया 690 रुपये से शुरू बताया गया है. हालांकि GTA 6 के साथ उपलब्ध पैकेज की कीमत अलग हो सकती है. इसलिए किराये पर लेने से पहले यह देखना जरूरी है कि गेम भी पैकेज में शामिल है या सिर्फ कंसोल दिया जा रहा है.

किराये का विकल्प उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो कुछ दिनों तक ही गेम खेलना चाहते हैं. लेकिन अगर आप लंबे समय तक GTA 6 और दूसरे गेम खेलना चाहते हैं तो कंसोल खरीदना ज्यादा सही फैसला हो सकता है.

PC गेमर्स को अभी करना होगा इंतजार

GTA 6 का PC वर्जन कब आएगा, इस बारे में रॉकस्टार गेम्स ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है. कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर फिलहाल PS5 और Xbox Series X|S का ही जिक्र है. ऐसे में PC गेमर्स को किसी लीक या अनुमान के आधार पर खरीदारी का फैसला नहीं करना चाहिए.

PC पर गेम खेलने वालों के लिए इंतजार के अलावा फिलहाल कोई ऑपिशियल विकल्प नहीं है. वहीं, कंसोल पर गेम खेलने की इच्छा रखने वाले लोगों के पास खरीदने और किराये पर लेने, दोनों रास्ते हैं.

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