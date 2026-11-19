अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम की मौजूदा लोकेशन और उसके नेटवर्क को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के लिए काम कर चुके पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक कामरान फरीदी ने दाऊद के छिपने के ठिकानों, उसकी सुरक्षा और अय्याशियों से जुड़े कई सनसनीखेज राज खोले हैं.

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आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में कामरान ने दाऊद के पाकिस्तान में होने की पुष्टि की. इसके साथ ही उसके तीन ठिकानों और 2018 में दाऊद के करीबी जाबिर मोतीवाला की गिरफ्तारी में अपनी भूमिका भी कबूली है.

कामरान फरीदी ने पहली बार कैमरे पर माना कि साल 2018 में लंदन में दाऊद के फाइनेंशियल नेटवर्क (यूके, यूएई समेत दुनियाभर) को संभालने वाले पाकिस्तानी नागरिक जाबिर मोतीवाला को उन्होंने ही गिरफ्तार करवाया था.

ये एफबीआई का ऑपरेशन था, जिसका मकसद जाबिर को अमेरिका डिपोर्ट कर दाऊद और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के वित्तीय गठजोड़ को साबित करना था.

ISI के साथ मिलकर काम कर रहा दाऊद

हालांकि, कामरान ने बताया कि अमेरिकी अदालत में इसके लिए उनकी गवाही जरूरी थी, जिससे वो मुकर गए. इसी का फायदा उठाकर दाऊद, जाबिर मोतीवाला को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब रहा. कामरान के मुताबिक, पाकिस्तान में उनका परिवार रहता है और गवाही देने पर दाऊद ISI के साथ मिलकर उनके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता था.

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इसके बावजूद जब कामरान अपनी अमेरिकी पत्नी के साथ पाकिस्तान लौटे, तो दाऊद और जाबिर ने ISI की मदद से उन्हें गिरफ्तार करवाकर महीनों तक जेल में रखा. अमेरिकी नागरिकता होने के कारण ही उनकी जान बच सकी. फिलहाल वो अपनी पत्नी के साथ थाईलैंड में रह रहे हैं.

लाचार बूढ़ा नहीं, पूरी तरह एक्टिव है दाऊद

आज ही मुंबई में दाऊद का पुराना घर 'मुसाफिर खाना' BMC ने जमींदोज कर दिया है. इसी बीच कामरान ने बताया कि पाकिस्तान में दाऊद पूरी तरह से सक्रिय है. उन्होंने दावा किया कि फिल्म 'धुरंधर' में दाऊद को लाचार बूढ़ा दिखाना बिल्कुल फर्जी है. कामरान के मुताबिक, दाऊद ने अपने से बहुत कम उम्र की लड़की से दूसरी शादी कर ली है. वो दिखावे के लिए खुद को धार्मिक बताता है, लेकिन बेहद अय्याश है और मुजरे का शौक रखता है.

कामरान खुद दाऊद के साथ कई पार्टियों में जा चुके हैं. उन्होंने ये भी खुलासा किया कि दाऊद अब कोकीन का नशा करता है और उसकी कंपनी भारत और पाकिस्तान में ड्रग्स के कारोबार में शामिल है.

ISI की निगरानी, SSG सुरक्षा और फकीर की इजाजत

कामरान ने बताया कि दाऊद दिन में कराची की सड़कों पर नहीं निकलता और हमेशा रात में ही बाहर जाता है. भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर वो तुरंत ठिकाना बदल लेता है. दाऊद और छोटा शकील के पास दुबई से मंगवाई गई बुलेटप्रूफ गाड़ियां हैं. दाऊद को पाकिस्तानी सेना के SSG कमांडो सुरक्षा देते हैं, जबकि सुरक्षा की कमान छोटा शकील संभालता है.

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शकील हर शुक्रवार को ISI मुख्यालय जाकर सुरक्षा की पूरी रिपोर्ट देता है. कामरान ने ये भी दावा किया कि दाऊद ने एक बार रात में आसिफ अली जरदारी को फोन लगाकर अपना काम करवाया था.

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'इस्लाम बाबा' के इशारों पर चल रहा दाऊद

इसके अलावा, दाऊद मुंबई से 'इस्लाम बाबा' नाम के एक फकीर को पाकिस्तान ले गया था, जिनकी इजाजत के बिना दाऊद और उसका गैंग कोई काम नहीं करता था. वहीं, 1993 मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड टाइगर मेमन भी पाकिस्तान में रहकर अपना काम-धंधा संभाल रहा है, हालांकि दाऊद और शकील उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते.

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