देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी-शालिग्राम का विवाह कराया जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह पूरे विधि-विधान से कराया जाता है. इस साल तुलसी-शालिग्राम विवाह 21 नवंबर को होगा. तुलसी-शालिग्राम विवाह में गन्ने का मंडप बनाने की एक खास परंपरा है. आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप क्यों बनाया जाता है और इसका पौराणिक महत्व क्या है.

और पढ़ें

तुलसी विवाह में क्यों बनाते हैं गन्ने का मंडप?

तुलसी विवाह के दौरान गन्ने का मंडप बनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसके पीछे धार्मिक और प्रतीकात्मक महत्व जुड़ा हुआ है. धार्मिक परंपरा में गन्ना मिठास, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. इसलिए तुलसी-शालिग्राम में गन्ने का मंडप बनाकर सुख-शांति, समृद्धि और दांपत्य जीवन में मिठास बने रहने की कामना की जाती है.

वृंदा के श्राप से शालिग्राम बने भगवान विष्णु

पौराणिक कथा के अनुसार, वृंदा नाम की एक स्त्री का विवाह असुरराज जालंधर से हुआ था. वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता थीं. उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से जालंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था. देवताओं के लिए उसे पराजित करना मुश्किल हो रहा था. इसलिए जालंधर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म भंग किया था.

Advertisement

जब वृंदा को इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया. भगवान विष्णु ने उनका श्राप स्वीकार कर लिया और शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए. इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए. मान्यता है कि उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ. तब भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया कि शालिग्राम स्वरूप में उनकी पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाएगी. इसी मान्यता के चलते हर साल देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन किया जाता है.

तुलसी विवाह के उपाय

जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या विवाह से जुड़ी बाधाएं आ रही हैं, वे देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं. इस दिन श्रद्धापूर्वक तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराने की परंपरा है. मान्यता है कि विधि-विधान से तुलसी विवाह कराने पर विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती हैं. साथ ही दांपत्य जीवन में सुख, प्रेम और सामंजस्य बना रहता है. इस अवसर पर तुलसी के पौधे को सजाकर गन्ने का मंडप बनाया जाता है और विवाह की सभी पारंपरिक रस्में निभाई जाती हैं.

---- समाप्त ----