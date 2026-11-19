अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की दुनिया बाहर से जितनी रहस्यमयी दिखती है, उसके भीतर की कहानी उतनी ही चौंकाने वाली है. अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के लिए पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम, अलकायदा और ISIS के नेटवर्क में घुसकर काम कर चुके कामरान फरीदी ने आज तक रेडियो के पॉडकास्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं. कामरान का दावा है कि दाऊद खुद को धार्मिक दिखाता है, लेकिन असल जिंदगी में उसे महफिलों और मुजरे का शौक है.

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कामरान ने आजतक रेडियो को बताया कि ऐसा नहीं है कि दाऊद पांच वक्त का नमाजी है, वो मजलिस सुन लेता है, मिलाद सुन लेता है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा हाजी साहब है, पांच वक्त का नमाजी, परहेजगार है, कोकीन लेता है, शराब पीता है, मैंने शराब खरीदकर दी हुई है, थाईलैंड से उसने बोतल मंगाई थी, बहुत महंगी बोतल थी, 1800-1900 डॉलर की. शराब वो पीता था, अब उसने बंद कर दी है, उसके हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अब वो कोकीन लेता है.

इस पूर्व FBI एजेंट ने दावा किया कि दाऊद के कई अंडरग्राउंड ठिकाने हैं, जहां मुजरे होते हैं, एक नाम है जमजमा, ये कराची की एक गली है. इसका कोड है 22 नंबर जमजमा. ये नॉर्मल घर लगता है, इसकी खिड़कियों में कोई शीशे नहीं हैं. इसके बेसमेंट के अंदर पूरा क्लब जैसा माहौल है. पूरा साउंड प्रूफ है, आपको बाहर पता भी नहीं चलेगा. बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, यहां दाऊद पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी के साथ बैठकर मुजरा देखता है. यहां बिजनेस मीटिंग भी होती है.

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कामरान ने बताया कि FBI के ऑपरेशन के तहत उसने 2018 में लंदन में दाऊद के करीबी जाबिर मोतीवाला को गिरफ्तार करवाने में भूमिका निभाई थी. अमेरिकी एजेंसी जाबिर को अमेरिका ले जाकर दाऊद और लश्कर-ए-तैयबा के कथित वित्तीय गठजोड़ को साबित करना चाहती थी. लेकिन इसके लिए कामरान की गवाही जरूरी थी. कामरान का कहना है कि परिवार को दाऊद और ISI से खतरा होने के डर से उसने अमेरिकी अदालत में गवाही नहीं दी. इसके बाद जाबिर पाकिस्तान लौटने में कामयाब रहा.

कामरान के मुताबिक, इस ऑपरेशन की कीमत उसे चुकानी पड़ी. पाकिस्तान लौटने पर उसे गिरफ्तार कर महीनों जेल में रखा गया. उसका दावा है कि दाऊद और जाबिर ने ISI की मदद से उसे निशाना बनाया. कामरान सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि उसके पास अमेरिका की नागरिकता थी.

दाऊद की निजी जिंदगी को लेकर कामरान ने दावा किया कि वह अब भी पूरी तरह सक्रिय है. वह भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान अपना ठिकाना बदलता है और ज्यादातर रात में ही बाहर निकलता है. उसकी सुरक्षा छोटा शकील संभालता है, जो कथित तौर पर हर शुक्रवार ISI मुख्यालय जाकर सुरक्षा से जुड़ी रिपोर्ट देता है. कामरान ने दाऊद के पाकिस्तान में तीन ठिकानों की जानकारी होने का भी दावा किया है.

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एक और दिलचस्प खुलासा करते हुए कामरान ने बताया कि दाऊद मुंबई से इस्लाम बाबा नाम के एक फकीर को पाकिस्तान ले गया था. उसके मुताबिक, दाऊद और उसका गैंग किसी बड़े काम से पहले इस्लाम बाबा से इजाजत लेते थे. बाबा की मंजूरी के बाद ही अगला कदम उठाया जाता था.

कामरान ने यह भी दावा किया कि दाऊद की पार्टियों में उसकी मौजूदगी रही है और उसने खुद दाऊद को करीब से देखा है. हालांकि, ये सभी दावे कामरान फरीदी के हैं. FBI ने जब कामरान को पाकिस्तान दाऊद के नेटवर्क में घुसने के लिए भेजा था अक्सर दाऊद इब्राहिम के साथ उसकी मुलाकात होती थी. दाऊद के साथ वो कई पार्टियों में जाता था.

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