पंजाब के दक्षिण-पश्चिम छोर पर बसा फाजिल्का भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब स्थित एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिला है. किन्नू उत्पादन के कारण इसे ‘पंजाब का कैलिफोर्निया’ और ‘सिट्रस कैपिटल’ भी कहा जाता है. फाजिल्का अपनी व्यापारिक विरासत, सैन्य बलिदान, खेती और सीमावर्ती संस्कृति के लिए पहचाना जाता है.

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फाजिल्का पहले फिरोजपुर जिले का हिस्सा था और 2011 में इसे पंजाब के 21वें जिले के रूप में बनाया गया. जिले का प्रशासनिक मुख्यालय फाजिल्का शहर में है, जो भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 11 किलोमीटर दूर है. जिले की अर्थव्यवस्था खेती और व्यापार पर टिकी है, जबकि इसकी राजनीति जलालाबाद, फाजिल्का, अबोहर और बल्लुआना विधानसभा सीटों के आसपास केंद्रित है.

जिले की भौगोलिक स्थिति

फाजिल्का के उत्तर में फिरोजपुर जिला, पूर्व में श्री मुक्तसर साहिब जिला, दक्षिण में राजस्थान का श्रीगंगानगर और पश्चिम में पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है. जिले का कुल क्षेत्रफल 3,113 वर्ग किलोमीटर है. प्रशासनिक रूप से इसमें मुख्य तौर पर 3 तहसीलें फाजिल्का, अबोहर और जलालाबाद शामिल हैं. इनके साथ उप-मंडल और विकास खंड भी हैं. सतलुज नदी और नहर प्रणाली यहां के भूगोल और खेती को आकार देती है.

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2011 की जनगणना के आंकड़े

2011 की जनगणना के मुताबिक फाजिल्का जिले की कुल आबादी 10,27,143 थी. फाजिल्का शहर या संबंधित इकाई की आबादी 67,424 और साक्षरता दर 68% दर्ज है. जिले का जनसंख्या घनत्व लगभग 330 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. यहां प्रति 1,000 पुरुषों पर 894 महिलाएं हैं और साक्षरता दर लगभग 68% है.

जिले की आधिकारिक भाषा पंजाबी है. इसके साथ बागड़ी और हिंदी भी बड़े स्तर पर बोली जाती हैं. जिले में हिंदू और सिख समुदाय की प्रमुख आबादी है. 1947 के विभाजन के बाद विस्थापित परिवारों के यहां बसने से इसकी सांस्कृतिक और व्यापारिक पहचान को अलग रूप मिला.



फाजिल्का का इतिहास और नामकरण

फाजिल्का की स्थापना 1844 में मानी जाती है. 1809 की अमृतसर संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने सतलुज मार्ग और व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में कदम रखा. एक ब्रिटिश अधिकारी ने स्थानीय वट्टू कबीले के मुखिया मियां मुहम्मद फाजिल वट्टू से जमीन लेकर बाजार और बस्ती विकसित की. उन्हीं के नाम पर इसका नाम फाजिल्का पड़ा. शुरुआती दौर में यहां बने बंगले के कारण इसे ‘बांग्ला’ भी कहा जाता था.



विभाजन से पहले फाजिल्का अविभाजित पंजाब की एक बड़ी ऊन मंडी के रूप में मशहूर था. यहां सिंध, बलूचिस्तान और राजस्थान से कच्ची ऊन लाकर उसका व्यापार किया जाता था. जिले का प्रमुख शहर अबोहर ऐतिहासिक रूप से परगना केंद्र और तुगलक काल से जुड़े संदर्भों के लिए जाना जाता है. ब्रिटिश काल में यह कपास व्यापार, घुड़सवारी और पशुधन के लिहाज से अहम रहा. सीमावर्ती इलाका होने के कारण फाजिल्का ने 1965 और 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान भारतीय सेना का पराक्रम और बलिदान देखा.



दर्शनीय और सांस्कृतिक स्थल

आसफवाला युद्ध स्मारक 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है. यह स्मारक देशभक्ति और सैन्य बलिदान का प्रतीक है. फाजिल्का के पास सादकी सीमा चौकी पर शाम के समय सीमा सुरक्षा बल की रिट्रीट सेरेमनी होती है. यह पर्यटकों के लिए भावनात्मक और देशभक्ति से जुड़ा अनुभव है.



खुले ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में फैला अबोहर वन्यजीव अभयारण्य काले हिरणों और स्थानीय वन्यजीवों के संरक्षण के लिए जाना जाता है. लगभग 302–305 मीटर ऊंचा फाजिल्का टीवी टावर भी शहर की खास पहचान है. इसके अलावा फाजिल्का की पारंपरिक जूती, हस्तशिल्प और ‘तोशा’ मिठाई यहां की सांस्कृतिक और खानपान की पहचान का हिस्सा हैं.



विधानसभा सीटें और राजनीति

फाजिल्का जिले में कुल 4 विधानसभा क्षेत्र हैं. ये संसदीय स्तर पर मुख्य रूप से फिरोजपुर लोकसभा क्षेत्र में शामिल हैं. इनमें जलालाबाद सीट संख्या 79, फाजिल्का सीट संख्या 80, अबोहर सीट संख्या 81 और बल्लुआना सीट संख्या 82 शामिल हैं.

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जलालाबाद सामान्य सीट है. यह पंजाब की सबसे चर्चित और प्रमुख सीटों में से एक रही है. शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल लंबे समय तक इस सीट से विधायक रहे. 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जगदीप कंबोज गोल्डी ने यहां जीत दर्ज की. सीमावर्ती क्षेत्र का विकास, नहर और सिंचाई सुविधाएं, कृषि मंडी व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार इस सीट के प्रमुख मुद्दे हैं.

#WATCH | Fazilka, Punjab: On ED raids in Punjab, AAP leader Jagdeep Singh Goldy Kamboj says, "Whenever elections approach, the ED and CBI show up. Once the elections are over, they simply vanish. It is a straightforward pattern—this has happened in every state where there is not a BJP government. In those places, the ED is fully active, whereas in states where the BJP is in power, the ED does not even set foot. That is the misfortune of this country. The BJP government acts this way out of sheer desperation... If they want to send the ED or CBI, why not go after the 'big fish' in their own camp? What could they possibly get from someone like me? Why does the ED not go after the major leaders currently sitting with them? Why not Captain Amarinder Singh or Sunil Jakhar? Why is it only targeting Dhillon-ji?..." — ANI (@ANI) November 23, 2026

फाजिल्का विधानसभा क्षेत्र भी सामान्य सीट है और इसमें शहरी व ग्रामीण दोनों इलाके शामिल हैं. इस सीट पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बीच कड़ा मुकाबला रहा है. 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के नरेंद्र पाल सिंह सवना यहां से जीते. शहरी बुनियादी ढांचा, व्यापार और चावल व कृषि उद्योगों की सुविधाएं, सीमावर्ती सुरक्षा से जुड़े किसानों के मुद्दे और स्वास्थ्य सेवाएं यहां के प्रमुख मुद्दे हैं.

अबोहर विधानसभा क्षेत्र सामान्य सीट है. यह जिले की प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक सीटों में शामिल है. यहां जाखड़ परिवार के साथ कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी चुनावी टक्कर देखी जाती रही है. 2022 के चुनाव में संदीप जाखड़ यहां से निर्वाचित हुए. किन्नू और बागवानी किसानों की समस्याएं, नहरी पानी का वितरण, शहरी जल निकासी, सड़कें और रोजगार इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं.

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बल्लुआना विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है. यह मुख्य रूप से ग्रामीण और खेती पर निर्भर निर्वाचन क्षेत्र है. 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के अमनदीप सिंह ‘गोल्डी’ मुसाफिर ने यहां से जीत हासिल की. ग्रामीण सड़कें और बुनियादी ढांचा, सिंचाई और पीने का पानी, कृषि मजदूरों व किसानों के हित और सामाजिक कल्याण योजनाएं यहां के प्रमुख मुद्दे हैं.

इस तरह फाजिल्का की पहचान भारत-पाकिस्तान सीमा, किन्नू और दूसरी फसलों की खेती, पुराने व्यापारिक इतिहास, 1965 और 1971 के युद्धों की सैन्य स्मृतियों और 4 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी राजनीति से बनती है. जिले में विकास, सिंचाई, खेती, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं.

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