गायब हो गया वोटर लिस्ट से नाम? टेंशन मत लीजिए! बेझिझक भरिए फॉर्म-6, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

अगर आपका नाम पहले वोटर लिस्ट में था, लेकिन मौजूदा लिस्ट से गायब हो गया है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने SIR से पूर्व की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करा चुके ऐसे लोगों के लिए फॉर्म-6 जमा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका नाम मौजूदा लिस्ट में शामिल नहीं है.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 जमा करते हैं तो उनके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.
सीईओ उत्तर प्रदेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही, इन्हें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) और अन्य संबंधित अधिकारियों की जानकारी में लाने को कहा गया है. उपलब्ध संचार माध्यमों के जरिए इन दिशा-निर्देशों का प्रचार-प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
अगर कोई व्यक्ति SIR-2026 से पहले की वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन उसका नाम मौजूदा वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है, तो वह तय प्रक्रिया के अनुसार बिना किसी संकोच के फॉर्म-6 जमा कर सकता है.
प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे वर्तमान वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें. अगर पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो बिना किसी डर या संकोच के फॉर्म-6 जमा कर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें.