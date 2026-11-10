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Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर तिलक के समय क्यों सिर पर रखते हैं हाथ या कपड़ा? जानें वजह

भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि तिलक से पहले भाई के सिर पर कपड़ा या रुमाल क्यों रखा जाता है. या फिर भाई खुद तिलक के वक्त अपने सिर पर हाथ क्यों रख लेता है.

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इस साल देशभर में 11 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. (Photo: ITG)
इस साल देशभर में 11 नवंबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. (Photo: ITG)

कल देशभर में भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं. इसलिए इसे सौभाग्य का तिलक भी कहा जाता है. लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि तिलक के वक्त भाई के सिर पर कपड़ा या रुमाल क्यों रखा जाता है. या फिर भाई खुद तिलक के वक्त अपने सिर पर हाथ क्यों रख लेता है. आइए आज आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं.

तिलक के वक्त क्यों सिर पर रखते हैं कपड़ा या हाथ?
हिंदू धर्म में माथे पर तिलक लगाने का विशेष महत्व है. तिलक आमतौर पर दोनों भौहों के बीच लगाया जाता है. आध्यात्मिक परंपरा में इसे आज्ञा चक्र कहते हैं और इसे एकाग्रता, चेतना और आंतरिक जागरूकता से जोड़कर देखा जाता है. मान्यता है कि इस स्थान पर तिलक लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है. इसलिए ऊर्जा को संतुलित करने के लिए तिलक के वक्त हाथ या कपड़ा सिर पर रख लिया जाता है.

किस उंगली से करना चाहिए तिलक?
भाई दूज पर बहनों को अंगूठे से भाई के माथे पर तिलक लगाना चाहिए. ऐसा करना भाई की सफलता, सम्मान और विजय की कामना से जुड़ा माना जाता है. प्राचीन परंपराओं में भी युद्ध पर जाने वाले राजाओं और योद्धाओं को विजय तिलक लगाने का उल्लेख मिलता है. इन योद्धाओं का तिलक भी विजयी संकल्प के साथ अंगूठे से ही किया जाता था.

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भाई को तिलक करने के लिए दो शुभ मुहूर्त
इस साल भाई दूज पर भाई को तिलक करने के दो शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं. पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 40 मिनट से लेकर सुबह 11 बजकर 38 मिनट तक सर्वार्थ सिद्धि योग में रहने वाला है. इसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से लेकर दोपहर 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. सुविधानुसार आप इनमें से किसी भी अबूझ घड़ी में भाई के माथे पर तिलक कर सकती हैं.

भाई दूज 2026 तिथि और मुहूर्त
द्वितीया तिथि शुरू: 10 नवंबर, दोपहर 02.00 बजे
द्वितीया तिथि समाप्त: 11 नवंबर, दोपहर 3:53 बजे
भाई दूज की तारीख: 11 नवंबर 2026, बुधवार
सर्वार्थ सिद्ध योग: सुबह 06.40 बजे से सुबह 11.38 बजे
दूसरा शुभ मुहूर्त: दोपहर 1:10 से 3:20 बजे तक

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