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गर्भवती गाय को माना परिवार का हिस्सा, इंसानों की तरह कराई गोदभराई; पूरे गांव को दिया सामूहिक भोज

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बोरसर गांव में किसान हरिभाऊ चौधरी ने गर्भवती गाय की गोदभराई कराई. परिवार ने ग्रामीणों और रिश्तेदारों के लिए सामूहिक भोज भी रखा.

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मध्य प्रदेश में पशु प्रेम की अनूठी मिसाल.(Photo:ITG)
मध्य प्रदेश में पशु प्रेम की अनूठी मिसाल.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में पशु प्रेम की अनूठी मिसाल देखने को मिली. जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर शाहपुर थाना क्षेत्र के बोरसर गांव में एक किसान परिवार ने अपनी गर्भवती गाय की गोदभराई की रस्म निभाई. परिवार ने गाय को घर का सदस्य और लक्ष्मी मानते हुए पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया. इस मौके पर रिश्तेदारों और ग्रामीणों के लिए सामूहिक भोज भी रखा गया.

किसान हरिभाऊ चौधरी और उनकी पत्नी बेबाबाई चौधरी ने गर्भवती गाय की गोदभराई का कार्यक्रम आयोजित किया. इसके लिए गाय का विशेष श्रृंगार किया गया. परिवार के सदस्यों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और पारंपरिक रस्में निभाईं.

कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तेदार और गांव के लोग भी शामिल हुए. सभी ने मिलकर खुशियां मनाईं और गाय के प्रति अपना स्नेह जताया.

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पूरे गांव के लिए रखा सामूहिक भोज

गोदभराई की रस्म के बाद चौधरी परिवार ने ग्रामीणों और रिश्तेदारों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया. बड़ी संख्या में ग्रामीण इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

हरिभाऊ चौधरी के परिवार का कहना है कि गाय उनके लिए केवल पशु नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा है. इसी भावना के साथ उन्होंने गर्भवती गाय की गोदभराई को पारिवारिक समारोह की तरह मनाया.

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पशु प्रेम और सामाजिक सद्भाव का संदेश

भारतीय संस्कृति में गाय को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व दिया जाता है. चौधरी परिवार ने इसी आस्था और परंपरा के तहत यह आयोजन किया. गांव के लोगों की भागीदारी ने इस कार्यक्रम को सामूहिक उत्सव का रूप दे दिया. इस आयोजन के जरिए परिवार ने पशुओं के प्रति प्रेम, उनकी देखभाल और सामाजिक मेलजोल का संदेश दिया.

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