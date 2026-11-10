दिल्ली यूनिवर्सिटी: NSUI के अनस खान पर छात्राओं को प्रलोभन देने का आरोप, ABVP ने की जांच की मांग

दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजन कॉलेज से जुड़े छात्र अनस खान को लेकर विवाद बढ़ गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने महिला छात्राओं को अहमदाबाद में गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में एनआरआई क्लाइंट्स के साथ जाने के लिए पैसे और अन्य प्रलोभन देने की कोशिश की थी.

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रामानुजन कॉलेज की प्रोक्टोरियल कमेटी ने प्रारंभिक जांच के बाद 6 नवंबर को अनस खान को 1 फरवरी 2027 तक के लिए सस्पेंड कर दिया. शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने महिला छात्राओं को अहमदाबाद जाने के लिए पैसे, उपहार और अन्य सुविधाओं का लालच दिया था. सस्पेंशन के दौरान अनस खान नियमित पढ़ाई और कॉलेज की गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. हालांकि, उन्हें यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति रहेगी.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) दिल्ली ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामानुजन कॉलेज से जुड़े NSUI पदाधिकारी अनस खान पर सोशल मीडिया पर सामने आए गंभीर आरोपों को लेकर चिंता जताई है. ABVP के मुताबिक, सार्वजनिक रूप से प्रसारित कथित WhatsApp मैसेजेस में अनस खान पर कॉलेज की महिला फ्रेशर छात्राओं, जिनमें 17-18 साल की छात्राएं भी शामिल होने की बात कही गई है, को कॉन्सर्ट में ले जाने, यात्रा और अन्य सुविधाएं देने के बदले कुछ पुरुषों के साथ समय बिताने और उनके जरिए आर्थिक लाभ दिलाने का आरोप है.

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जांच की मांग

ABVP ने कहा कि अगर इन मैसेजेस और आरोपों की पुष्टि होती है तो यह महिला छात्राओं की गरिमा, सुरक्षा और स्वायत्तता से जुड़ा गंभीर मामला होगा. संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की है. साथ ही, आरोप साबित होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. ABVP ने 2018 के उस मामले का भी जिक्र किया, जब तत्कालीन NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान पर एक महिला पदाधिकारी ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. कांग्रेस नेतृत्व ने उस मामले में जांच समिति बनाई थी, जिसके बाद फिरोज खान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.

ABVP दिल्ली के राज्य सचिव सार्थक शर्मा ने कहा कि छात्र राजनीति का उद्देश्य हर छात्र, खासकर छात्राओं के लिए कैंपस में सुरक्षित, सम्मानजनक और डरमुक्त माहौल सुनिश्चित करना होना चाहिए. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं, बल्कि हर छात्र संगठन की नैतिक और संगठनात्मक जिम्मेदारी है.

NSUI ने अनस खान से बनाई दूरी

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों की कड़ी निंदा की है. संगठन का कहना है कि हालिया DUSU चुनावों के दौरान ही अनस खान को NSUI से सस्पेंड कर दिया गया था. उन पर अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे थे. NSUI के नेशनल मीडिया प्रभारी रवि पांडे ने कहा कि अनस खान का इस समय NSUI से कोई संगठनात्मक संबंध नहीं था. उन्होंने कहा कि खान के व्यक्तिगत कृत्यों को NSUI से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. NSUI ने महिला छात्राओं की सुरक्षा और गरिमा की बात करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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