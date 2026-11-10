Qazi Tauqeer ने लगाए मनीष गोयल पर महिला को छेड़ने के आरोप, निकले आंसू, भड़के पत्नी-बेटा, दी खुली चुनौती

Bigg Boss 20 Promo: बिग बॉस 20 के घर में इन दिनों मनीष गोयल और काजी तौकीर के बीच जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है. दोनों के बीच हंसी-मजाक से शुरू हुआ मामला अब इतना गंभीर हो गया है कि मनीष की आंखों से आंसू तक छलक पड़े. लेटेस्ट प्रोमो में काजी तौकीर मनीष पर महिलाओं को गलत तरीके से छूने जैसे गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. इस पूरे विवाद के बाद मनीष की पत्नी पूनम और बेटे आर्यवीर खुलकर उनके सपोर्ट में उतर आए हैं.

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इतना ही नहीं, आर्यवीर ने उन लोगों को भी जमकर खरी-खोटी सुनाई है, जो मनीष पर पत्नी और बच्चे का सहारा लेकर सहानुभूति बटोरने का आरोप लगा रहे हैं.

मनीष के बेटे ने दिया करारा जवाब



आर्यवीर ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखते हुए सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने काजी के समर्थन में अपनी आवाज उठाई. लेकिन इसके बाद उन्होंने काजी के फैंस को भी दो टूक जवाब दे दिया. आर्यवीर ने लिखा- और काजी के फैंस से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपमें से किसी से नहीं डरता. आपकी आंखों पर बंधी पट्टी और जहरीली सोच देखकर सच में हैरानी होती है.

उन्होंने आगे कहा कि वह हमेशा अपने पिता और काजी की दोस्ती के सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन बीते दिन जो कुछ हुआ, उसने सारी हदें पार कर दीं.

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आर्यवीर ने बताया आखिर क्या हुआ था मनीष और काजी के बीच

अपने पिता का बचाव करते हुए आर्यवीर ने दावा किया कि सबसे पहले काजी ही मनीष के ऊपर झपटे थे. उन्होंने लिखा- काजी ने ही सबसे पहले मेरे पिता पर हमला किया, अजीब-अजीब इशारे किए और उन्हें उकसाया.

आर्यवीर के मुताबिक, मनीष भी काजी के साथ उसी अंदाज में मस्ती कर रहे थे. दोनों के बीच पहले भी इस तरह की हंसी-मजाक होती रही थी और किसी को इससे कोई परेशानी नहीं थी. लेकिन जब काजी ने इसे गंभीर आरोपों का रूप दे दिया, तो मामला बिगड़ गया.

आर्यवीर ने आगे लिखा- सब कुछ हंसी-मजाक में चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने प्रैंक के नाम पर गलत तरीके से छूने जैसा इतना गंभीर आरोप लगा दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या काजी को अंदाजा भी है कि इस तरह के आरोप कितने गंभीर होते हैं और किसी की जिंदगी पर उनका कितना बड़ा असर पड़ सकता है.

'मेरे पिता को मैं अच्छी तरह जानता हूं'

आर्यवीर ने कहा कि वह अपने पिता को अच्छी तरह जानते हैं और लोगों को भी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करने के बजाय अपनी समझ से फैसला लेना चाहिए. वहीं, मनीष पर परिवार का इस्तेमाल करके सहानुभूति बटोरने का आरोप लगाने वालों को भी आर्यवीर ने करारा जवाब दिया.

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उन्होंने लिखा- जो लोग कह रहे हैं कि मेरे पिता पत्नी और बच्चे का कार्ड खेल रहे हैं, उन्हें शायद खुद से सवाल करना चाहिए. बिग बॉस में नकली चेहरे और बनावटी इमोशंस देखने की आपको इतनी आदत हो गई है कि जब आपके सामने कोई सच्चा, समझदार और अच्छा इंसान आता है, तो आप उसे पहचान ही नहीं पाते.

अपनी बात खत्म करते हुए आर्यवीर ने साफ कहा कि किसी को मनीष की लोकप्रियता पसंद नहीं है, तो वह उनकी आलोचना कर सकता है, लेकिन उनके चरित्र पर सवाल उठाने या उनकी इज्जत से खेलने का हक किसी को नहीं है. उन्होंने अपने पिता के लिए प्यार जाहिर करते हुए कहा कि वह हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे.

इस बीच मनीष की पत्नी पूनम ने भी आर्यवीर का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने पति को पूरा समर्थन दिया है.

आखिर प्रोमो में ऐसा क्या हुआ कि रो पड़े मनीष गोयल?

दरअसल, बिग बॉस 20 के लेटेस्ट प्रोमो में मनीष गोयल और काजी तौकीर के बीच एक रोल-प्ले टास्क के दौरान मजेदार माहौल अचानक तनाव में बदलता दिखाई देता है. काजी सफेद लहंगे में महिला के गेटअप में नजर आते हैं और मनीष के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं. मनीष भी उनके साथ मस्ती करते हैं और उन्हें उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाते हैं.

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लेकिन इसके बाद काजी अचानक मनीष के इस बर्ताव पर नाराजगी जताने लगते हैं. वह कहते हैं, "आपने जो हरकत की है ना, वो चुभ गई है. आप गेम हार गए. आपने मेरी बॉडी को छुआ." इस पर मनीष पलटकर जवाब देते हैं, "तू करे तो मस्ती और कोई दूसरा करे तो गलत." काजी भी पीछे नहीं हटते और कहते हैं, "मेरे अंदर एक औरत आई थी, आपने औरत पकड़ ली.''

काजी की ये बातें सुनकर मनीष काफी आहत नजर आते हैं. वह कहते हैं- मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं. ये सब शुरू मत करो. किसी की कमजोरी पर वार मत करो. प्रोमो के आखिर में मनीष अपने आंसू नहीं रोक पाते और फूट-फूटकर रोने लगते हैं. अब इस पूरे मामले ने बिग बॉस के घर के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर भी एक नई बहस छेड़ दी है.



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