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Washing Machines Tricks: वॉशिंग मशीन में धुले कपड़ों से आती है बदबू? जान लें ये 5 ट्रिक्स, मिनटों में दूर होगी परेशानी

Washing Machines Tricks: क्या वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी कपड़ों से सीलन या खट्टी बदबू आती है? इसकी वजह ज्यादा डिटर्जेंट डालना, मशीन का दरवाजा बंद रखना या गीले कपड़ों को घंटों अंदर छोड़ना हो सकता है. जानिए ऐसी 5 आम गलतियां और उन्हें सुधारने के आसान तरीके, जिनसे कपड़ों को साफ और फ्रेश रखने में मदद मिलेगी.

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वॉशिंग मशीन गंदी होने के कारण भी कपड़ों से बदबू आती है. (Photo: ITG)
वॉशिंग मशीन गंदी होने के कारण भी कपड़ों से बदबू आती है. (Photo: ITG)

Washing Machines Tricks: घर में वॉशिंग मशीन होने से कपड़े धोने का काम काफी आसान हो जाता है. वॉशिंग मशीन अगर फुली ऑटोमैटिक हो तो काम और ज्यादा आसान लगता है. बस कपड़े मशीन में डालिए, डिटर्जेंट डालकर बटन दबाइए और कुछ देर बाद आपको साफ कपड़े मिल जाएंगे. लेकिन कई बार इतनी मेहनत करने के बाद भी परेशानी खत्म नहीं होती. मशीन से कपड़े बाहर निकालते ही उनमें से अजीब सी सीलन वाली बदबू आने लगती है. ऐसे में समझ नहीं आता कि आखिर साफ धुले कपड़ों से बदबू क्यों आ रही है.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो जरूरी नहीं कि कपड़े ठीक से साफ नहीं हुए हों. कई बार इसकी वजह वॉशिंग मशीन के अंदर जमा गंदगी, जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट या कपड़ों को देर तक मशीन में छोड़ देना हो सकता है. अच्छी बात यह है कि कुछ छोटी-छोटी आदतों को बदलकर इस परेशानी से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में, जिनकी वजह से धुलने के बाद भी कपड़ों से बदबू आने लगती है और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है.

1. ज्यादा डिटर्जेंट डालने की गलती न करें: कई लोगों को लगता है कि ज्यादा डिटर्जेंट डालने से कपड़े अच्छी तरह साफ होंगे और उनमें खुशबू भी आएगी. लेकिन जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट कपड़ों के रेशों में फंस सकता है. खासकर ठंडे पानी या कम समय के वॉश साइकल में इसके कण पूरी तरह नहीं निकल पाते. धीरे-धीरे यही कपड़ों में बदबू की वजह बन सकते हैं.

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इसलिए मशीन की क्षमता और कपड़ों की संख्या के हिसाब से ही डिटर्जेंट डालें. साथ ही महीने में एक बार मशीन के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक खाली ड्रम में क्लीनिंग साइकल चलाएं, ताकि अंदर जमा गंदगी और डिटर्जेंट के कण साफ हो सकें.

2. मशीन का दरवाजा धोने के बाद तुरंत बंद न करें: कपड़े धोने के बाद मशीन के ड्रम, रबर और डिटर्जेंट ट्रे में नमी रह जाती है. अगर दरवाजा तुरंत बंद कर दिया जाए, तो ये नमी बाहर नहीं निकल पाती. इससे मशीन के अंदर सीलन और फफूंदी पनप सकती है, जिसकी बदबू कपड़ों तक भी पहुंचती है.

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इससे बचने के लिए कपड़े निकालने के बाद मशीन का दरवाजा कुछ देर खुला छोड़ दें. फ्रंट लोडिंग मशीन के रबर को सूखे कपड़े से पोंछें और डिटर्जेंट ट्रे को भी समय-समय पर साफ करते रहें.

3. मशीन में धुले कपड़े घंटों छोड़ने से बचें: कई लोग मशीन का साइकल पूरा होने के बाद भी गीले कपड़ों को घंटों अंदर ही छोड़ देते हैं. बंद मशीन में हवा नहीं पहुंचने से कपड़ों में नमी बनी रहती है और उनमें खट्टी या सीलन जैसी बदबू आने लगती है.

इसलिए वॉश साइकल पूरा होते ही कपड़ों को बाहर निकालकर सुखाने के लिए डाल दें. अगर कपड़े काफी देर तक मशीन में पड़े रहने से बदबूदार हो गए हैं, तो उन्हें दोबारा धोकर अच्छी तरह सुखाएं.

4. मशीन में जरूरत से ज्यादा कपड़े न भरें: एक साथ ज्यादा कपड़े धोने के चक्कर में कई लोग मशीन को पूरी तरह भर देते हैं. इससे कपड़ों को घूमने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती और पानी व डिटर्जेंट हर हिस्से तक ठीक से नहीं पहुंच पाता. नतीजतन कपड़ों में गंदगी और डिटर्जेंट के कण रह सकते हैं.

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इसलिए मशीन की क्षमता के हिसाब से ही कपड़े डालें. ड्रम में थोड़ी खाली जगह रखें, ताकि कपड़े आसानी से घूम सकें. जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा रिंस साइकल भी चला सकते हैं.

5. कपड़े पूरी तरह सूखने के बाद ही अलमारी में रखें: कई बार कपड़े धोने के बाद भी उनमें बदबू आने की वजह पूरी तरह न सूखना होता है. खासकर उमस या बारिश के मौसम में कपड़ों में नमी रह जाती है. अगर ऐसे कपड़ों को सीधे अलमारी में रख दिया जाए, तो उनमें सीलन जैसी महक आने लगती है.

इसलिए कपड़ों को पूरी तरह सूखने के बाद ही मोड़कर रखें. घर के अंदर कपड़े सुखा रहे हैं, तो कमरे में हवा आने-जाने का इंतजाम करें और पंखा चलाएं. कपड़ों को तार पर थोड़ा फैलाकर टांगें, ताकि वे जल्दी सूख सकें. ड्रायर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिंट फिल्टर को भी जल्दी-जल्दी साफ करें.

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