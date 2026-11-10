Maatrubhumi Trailer Review: 'एक बिहारी 100 पर भारी', पहली बार जवान बने सलमान खान, मातृभूमि के ट्रेलर में छाए

फाइनली, सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी मच-अवेटेड फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. इस घड़ी का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. फिल्म में सलमान पहली बार एक जवान के रोल में नजर आ रहे हैं, जो भारत-चीन सीमा पर अपने जवानों के साथ जान की बाजी लगाए तैनात खड़ा है. कैसा है मातृभूमि का ट्रेलर?

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मातृभूमि में सलमान ने क्या दिखाया?

ट्रेलर की शुरुआत एक दर्दनाक लाइन से होती है, जिसमें लिखा है कि कोई भी उस जंग से नफरत एक जवान से ज्यादा नहीं करता क्योंकि जंग तभी खत्म होती है, जब वो जवान शहीद होता है. इसके बाद, सलमान खान की एंट्री होती है जो सीटी बजाते-बजाते 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा' गा रहे हैं.

आगे हम देखते हैं कि चीन के डिफेंस में खलबली मची हुई है क्योंकि भारत ने अपनी सीमा पर बिहारी पहाड़ी टाइगर बटैलियन तैनात की है. इसी दौरान हम जंग के कुछ शॉट्स देखते हैं, जिसमें दोनों तरफ के जवानों को बुरी तरह खून में लिपटा हुआ और घायल दिखाया जाता है. फिल्म के ट्रेलर में हम कई ऐसे मोमेंट्स देख सकते हैं जहां दोनों तरफ से लड़ाई को टालने की बात कही जा रही है.

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सलमान की फिल्म मातृभूमि एक वॉर बेस्ड फिल्म से ज्यादा देशभक्ति, बलिदान और युद्ध की मानवीय कीमत को दर्शाती है. ट्रेलर में इन बातों पर भी जोर दिया गया है. इसमें काफी मासी मोमेंट्स भी हैं, जो इसे एक परफेक्ट सलमान खान एंटरटेनर बनाती है. इस छोटी सी झलक में सलमान पूरी तरह छाए हैं. वहीं उनकी लीड एक्ट्रेस चित्रांगदा भी चमकी हैं.

ट्रेलर में सलमान बिहारियों के लिए भी एक तगड़ी लाइन बोलते हैं- एक बिहारी 100 पर भारी. इस बात से उनके बिहार में मौजूद चाहने वाले भी बड़े खुश होने वाले हैं. उनकी फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज होगी, जिसका बॉक्स ऑफिस पर श्रद्धा कपूर की ईठा से क्लैश भी होगा. देखना है कि क्या सलमान का स्टारपावर मातृभूमि को हिट बनाने में काम आएगा या नहीं.

लंबे वक्त से अटकी थी सलमान की फिल्म

बता दें कि सलमान खान की फिल्म मातृभूमि काफी लंबे वक्त से अटकी हुई थी. पहले इसे इसी साल अप्रैल में रिलीज किया जाना था, लेकिन फिर कुछ कारणों से इसे टाला गया. रिपोर्ट्स थे कि सरकार की तरफ से फिल्म की कहानी में बदलाव की मांग हुई है. मगर कुछ दिन पहले ट्रेलर लॉन्च पर सलमान ने खुद इन बातों को खारिज किया. उन्होंने सभी रिपोर्ट्स को झूठा बताया.

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