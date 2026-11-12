'घुसपैठिये' वाले बयान पर CM योगी का अखिलेश पर वार- मां गंगा भी तो उत्तराखंड से ही आई

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के 'घुसपैठिए' वाले बयान पर करारा जवाब दिया है. सीएम योगी ने अखिलेश की सोच को बेहद संकुचित और विभाजनकारी बताया. उन्होंने कहा कि इस तरह की सोच रखने वाले लोग देवभूमि की अहमियत नहीं समझ सकते.

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योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ के पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन में आयोजित 'उत्तराखंड महोत्सव 2026' में पहुंचे थे. इसी दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है.

अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा, 'पिछले दिनों मैं एक व्यक्ति का बयान सुन रहा था, जो उत्तराखंड वासियों को घुसपैठिया कह रहा था. जबकि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री (पंडित गोविंद बल्लभ पंत) ही उत्तराखंड से थे. मैंने कहा कि अगर उत्तराखंड की बेटी न होती तो तुम सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते.'

दरअसल अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है. उनके पिता कर्नल आर.एस. रावत उत्तराखंड से हैं. इसी का हवाला देकर सीएम योगी ने अखिलेश यादव के उत्तराखंड के निवासियों पर दिए गए 'घुसपैठिए' वाले बयान पर तंज कसा.

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सीएम योगी ने आगे कहा कि मां गंगा, यमुना और सरयू मइया भी उत्तराखंड से ही आई हैं. इतनी छोटी और संकुचित सोच रखने वाले लोग देवभूमि की महिमा को नहीं समझ सकते.

पाकिस्तानी-बांग्लादेशी घुसपैठियों के सामने नाक रगड़ने का आरोप

सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं और उनके सामने नाक रगड़ते हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड के वासियों के प्रति जहर उगलने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि देवभूमि के लोगों के प्रति ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करना देश की महान सांस्कृतिक विरासत का अपमान है.

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अखिलेश यादव ने दिया था ये बयान

बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की पहचान को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में एक बयान दिया था. अखिलेश यादव ने कहा था, 'यूपी में सबसे बड़े घुसपैठिये कौन हैं? उत्तराखंड से...' उनके इस बयान के बाद से ही यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्यों में राजनीतिक पारा हाई हो गया है.

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