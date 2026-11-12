आज 12 नवंबर 2026 मकर राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता

आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ेगा. अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. विभिन्न क्षेत्रो में रुचि लेंगे. जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा करेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. भेंट के अवसर बने रहेंगे. वरिष्ठजन सहयोगी होंगे. मित्रगण साहस बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना है. लेनदेन सहज रहेंगे. चर्चा में प्रभावी रहेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. व्यवसाय में तेजी रखेंगे. पेशेवरों को सकारात्मकता बढ़ेगी. साहस और संपर्क बनाए रखें. अवसरों का लाभ लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- लाभ बढ़त पर रहेगा. सफलता प्रतिशत ऊंचा होगा. नवकार्यों में अवसर बढ़ेंगे. करियर संवार आएगा. उद्योग व्यापार में साहस पराक्रम बढ़ेगा. लक्ष्य साधने के प्रयास बने रहेंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधन पर फोकस रहेगा. प्रतिस्पर्धा में उत्साह दिखाएंगे. आर्थिक मामले गति पाएंगे. मनोवांछित सफलता से उत्साह बढ़ा रहेगा. कार्य विस्तार और हितलाभ बढ़ेगा. विभिन्न कार्यों को पूरा करेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सहकार को बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों को सबसे ऊपर रखेंगे. भावनात्मक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. मित्र सहजता रखेंगे. भेंट में रुचि लेंगे. निजी संबंध अनुकूल रहेंगे. चर्चाएं सफल होंगी. घर परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. अपनों की मदद करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सतर्कता से आगे बढ़ें. विभिन्न कार्यों को गति दें. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. आस्था बढ़ाएं.



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शुभ अंक : 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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