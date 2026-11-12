Career Rashifal 12 November 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वालों का कारोबार बढ़ेगा, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष राशि: आज करियर के मामले में धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. सहकर्मियों की बातों में आकर किसी विवाद का हिस्सा न बनें. अपने काम की तैयारी मजबूत रखें . नियमों का पालन करें. व्यापार में सोच-समझकर फैसले लेने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

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वृषभ राशि: करियर के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा . नई जिम्मेदारियों को पूरा करने में सफल रहेंगे. अधिकारियों का समर्थन मिल सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे. कामकाज में आपकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी.

मिथुन राशि: आज करियर में मेहनत और निरंतरता बनाए रखने का दिन है. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सहकर्मियों का विश्वास जीतने में सफल रहेंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में किसी के बहकावे में आने से बचें और योजनाओं को धैर्य के साथ आगे बढ़ाएं.

कर्क राशि: करियर के मामले में आज सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को समर्थन मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी . जरूरी काम तेजी से पूरे होंगे. वरिष्ठों की सलाह से महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद मिलेगी.

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सिंह राशि: आज कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. अपनी प्रतिभा दिखाने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और प्रबंधन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. सरकारी कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. व्यापार में अपने व्यावसायिक हितों को साधने में सफल रहेंगे. बहस और विवाद से दूर रहें.

कन्या राशि: करियर में आज सक्रियता और मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार के नए अवसर मिल सकते हैं. संपर्क और संवाद के जरिए महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे. आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी और व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं.

तुला राशि: आज करियर और कारोबार में तेजी बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा को पहचान मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. व्यापार में लेनदेन से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी. पारंपरिक कारोबार को आगे बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. आपकी कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी.

वृश्चिक राशि: करियर के लिहाज से आज का दिन बेहद अनुकूल रह सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन में सुधार होगा और जिम्मेदार लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा. व्यापारिक योजनाओं को गति मिलेगी. नए प्रस्ताव और अनुबंध मिल सकते हैं. आपकी मेहनत से साख और सम्मान में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण कामों में सफलता मिलने के योग हैं.

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धनु राशि: आज करियर में धैर्य और सतर्कता के साथ आगे बढ़ें. कार्यक्षेत्र में कुछ पुराने मामले सामने आ सकते हैं. नौकरी में सहजता बनी रहेगी, लेकिन व्यापार में जल्दबाजी करने से बचें. किसी भी आकर्षक प्रस्ताव को अच्छी तरह जांच लें. कामकाज की योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने पर जोर दें.

मकर राशि: करियर के मामले में आज सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और नए काम के अवसर मिलेंगे. व्यापार में लाभ बढ़ने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. कार्य विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं.

कुंभ राशि: आज करियर में आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी. कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का समर्थन मिलेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूरी करने में सफल रहेंगे. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं. पेशेवर संपर्क मजबूत होंगे और कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. नौकरी और कारोबार में सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा.

मीन राशि: करियर के लिहाज से आज का दिन उत्साह बढ़ाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नौकरी और कारोबार में तरक्की के अवसर बनेंगे. प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. नए अनुबंध और व्यावसायिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिल सकती है।

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