Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 नवंबर 2026: आज 12 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 12 नवंबर 2026

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विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी

बृहस्पति संवत्सर

सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक

शक सम्वत 1948

पराभव रौद्र



तिथि

तिथि तृतीया - 06:09 पी एम तक

नक्षत्र ज्येष्ठा - 02:19 पी एम तक



अनुराधा - नवंबर 10 09:19 AM- नवंबर 11 11:38 AM

ज्येष्ठा - नवंबर 11 11:38 AM- नवंबर 12 02:19 PM

योग

योग सुकर्मा - 04:26 ए एम, नवम्बर 13 तक

करण गर - 06:09 पी एम तक

वणिज - पूर्ण रात्रि तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय 06:41 ए एम

सूर्यास्त 05:29 पी एम

चन्द्रोदय 09:31 ए एम

चन्द्रास्त 07:28 पी एम

अशुभ काल



राहुकाल 01:26 पी एम से 02:47 पी एम

यमगण्ड 06:41 ए एम से 08:02 ए एम

गुलिक काल 09:23 ए एम से 10:44 ए एम

विडाल योग 06:41 ए एम से 02:19 पी एम

वर्ज्य 11:18 पी एम से 01:06 ए एम, नवम्बर 13

दुर्मुहूर्त 10:17 ए एम से 11:00 ए एम

गण्ड मूल पूरे दिन

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शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त 04:56 ए एम से 05:48 ए एम

प्रातः सन्ध्या 05:22 ए एम से 06:41 ए एम

अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:27 पी एम

विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम

गोधूलि मुहूर्त 05:29 पी एम से 05:55 पी एम

सायाह्न सन्ध्या 05:29 पी एम से 06:48 पी एम

रवि योग 02:19 पी एम से 06:42 ए एम, नवम्बर 13

निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 13

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