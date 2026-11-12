Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 नवंबर 2026: आज 12 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 12 नवंबर 2026
विक्रम सम्वत 2083 सिद्धार्थी
बृहस्पति संवत्सर
सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत 1948
पराभव रौद्र
तिथि
तिथि तृतीया - 06:09 पी एम तक
नक्षत्र ज्येष्ठा - 02:19 पी एम तक
अनुराधा - नवंबर 10 09:19 AM- नवंबर 11 11:38 AM
ज्येष्ठा - नवंबर 11 11:38 AM- नवंबर 12 02:19 PM
योग
योग सुकर्मा - 04:26 ए एम, नवम्बर 13 तक
करण गर - 06:09 पी एम तक
वणिज - पूर्ण रात्रि तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय 06:41 ए एम
सूर्यास्त 05:29 पी एम
चन्द्रोदय 09:31 ए एम
चन्द्रास्त 07:28 पी एम
अशुभ काल
राहुकाल 01:26 पी एम से 02:47 पी एम
यमगण्ड 06:41 ए एम से 08:02 ए एम
गुलिक काल 09:23 ए एम से 10:44 ए एम
विडाल योग 06:41 ए एम से 02:19 पी एम
वर्ज्य 11:18 पी एम से 01:06 ए एम, नवम्बर 13
दुर्मुहूर्त 10:17 ए एम से 11:00 ए एम
गण्ड मूल पूरे दिन
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त 04:56 ए एम से 05:48 ए एम
प्रातः सन्ध्या 05:22 ए एम से 06:41 ए एम
अभिजित मुहूर्त 11:43 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त 05:29 पी एम से 05:55 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:29 पी एम से 06:48 पी एम
रवि योग 02:19 पी एम से 06:42 ए एम, नवम्बर 13
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 13