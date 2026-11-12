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Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 12 नवंबर 2026: आज 12 नवंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

Aaj 12 November 2026 का पंचांग (Aaj ka Panchang): आज का पंचांग

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पंचांग- 12 नवंबर 2026

विक्रम सम्वत    2083 सिद्धार्थी
बृहस्पति  संवत्सर
सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक
शक सम्वत    1948 
पराभव    रौद्र


तिथि
तिथि    तृतीया - 06:09 पी एम तक
नक्षत्र    ज्येष्ठा - 02:19 पी एम तक

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अनुराधा - नवंबर 10 09:19 AM- नवंबर 11 11:38 AM
ज्येष्ठा - नवंबर 11 11:38 AM- नवंबर 12 02:19 PM

योग

योग    सुकर्मा - 04:26 ए एम, नवम्बर 13 तक
करण    गर - 06:09 पी एम तक
वणिज - पूर्ण रात्रि तक

सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय    06:41 ए एम
सूर्यास्त    05:29 पी एम
चन्द्रोदय    09:31 ए एम
चन्द्रास्त    07:28 पी एम

अशुभ काल


राहुकाल    01:26 पी एम से 02:47 पी एम
यमगण्ड    06:41 ए एम से 08:02 ए एम
गुलिक काल    09:23 ए एम से 10:44 ए एम    
विडाल योग    06:41 ए एम से 02:19 पी एम
वर्ज्य    11:18 पी एम से 01:06 ए एम, नवम्बर 13
दुर्मुहूर्त    10:17 ए एम से 11:00 ए एम
गण्ड मूल    पूरे दिन        

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शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त    04:56 ए एम से 05:48 ए एम    
प्रातः सन्ध्या    05:22 ए एम से 06:41 ए एम
अभिजित मुहूर्त    11:43 ए एम से 12:27 पी एम    
विजय मुहूर्त    01:53 पी एम से 02:36 पी एम
गोधूलि मुहूर्त    05:29 पी एम से 05:55 पी एम    
सायाह्न सन्ध्या    05:29 पी एम से 06:48 पी एम
रवि योग    02:19 पी एम से 06:42 ए एम, नवम्बर 13    
निशिता मुहूर्त    11:39 पी एम से 12:32 ए एम, नवम्बर 13

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