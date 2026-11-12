Aaj ka Rashifal 12 नवंबर 2026: आज मेष राशि वालों की चमकेगी किस्मत, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि

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मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला हो सकता है. अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें. किसी भी जरूरी फैसले में जीवनसाथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. कामकाज की व्यस्तता बनी रह सकती है. जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने विवाद सुलझने की संभावना है. व्यापार में लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

जरूरी टिप: फैसले लेने में ज्यादा देर न करें.

शुभ रंग: मरून

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा से फायदा हो सकता है. हालांकि, व्यर्थ के विवादों से दूर रहें. गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें. कारोबार में कुछ नुकसान होने की आशंका है, इसलिए जरूरी फैसले सोच-समझकर लें.

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जरूरी टिप: नकारात्मक सोच से दूर रहें.

शुभ रंग: केसरिया

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल दान करें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज हर काम सावधानी से करने की जरूरत है. दूर स्थान से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. धार्मिक और शुभ कार्यों में मन लगेगा. हालांकि, खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. परिवार के लोगों से उधार लेकर अनावश्यक खर्च करने से बचें. कारोबार में लापरवाही न करें और अपने काम पर पूरा ध्यान दें.

जरूरी टिप: काम में तेजी और सक्रियता बनाए रखें.

शुभ रंग: हल्का पीला

उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को आज अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मान-सम्मान में इजाफा हो सकता है. किसी दूसरे व्यक्ति से काम पूरा होने की उम्मीद लगाने के बजाय खुद प्रयास करें. व्यापार से जुड़े काम बनने की संभावना है.

जरूरी टिप: गुस्से और जल्दबाजी से बचें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: गाय को रोटी खिलाएं.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को आज किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है. अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें. विरोधी आपकी बातों या गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं. हालांकि, आपकी बनाई योजनाएं सफल हो सकती हैं. कारोबार में तरक्की के अवसर मिलेंगे. सेहत को नजरअंदाज न करें.

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जरूरी टिप: नकारात्मक विचारों से दूरी बनाएं.

शुभ रंग: पीला

उपाय: किसी जरूरतमंद को फल दान करें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग हैं. जीवनसाथी की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें. विरोधी आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है.

जरूरी टिप: अहंकार से बचें और धैर्य बनाए रखें.

शुभ रंग: मरून

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों का मन आज उत्साहित रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग हैं. परिवार में प्रेम और आपसी तालमेल बढ़ेगा. अपने स्वभाव में नरमी बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. व्यापार में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं.

जरूरी टिप: आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दें.

शुभ रंग: सफेद

उपाय: किसी जरूरतमंद को लाल फल दान करें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को आज बेवजह की चिंता करने से बचना चाहिए. अपने काम पर ध्यान दें. परिवार का सहयोग और समर्थन मिलेगा. निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और बिना पूरी जानकारी के पैसा न लगाएं. नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है. विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ मिलने की संभावना है.

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जरूरी टिप: अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: किसी जरूरतमंद को गुड़ दान करें.

धनु राशि

धनु राशि वालों की आज मित्रों से मुलाकात हो सकती है. किसी नई योजना को लेकर चर्चा होगी. परिवार की पुरानी समस्याओं का समाधान मिलने की संभावना है. सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें. पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें. व्यापार से जुड़े जरूरी काम पूरे हो सकते हैं.

जरूरी टिप: फिजूलखर्ची से बचें.

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिल सकता है. हालांकि, मन में किसी बात को लेकर तनाव बना रह सकता है. जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके काम बिगाड़ सकता है. परिवार के सदस्यों से अपनी बातें साझा करें और कोई जरूरी बात न छिपाएं. खर्च करते समय बजट का ध्यान रखें. व्यापार में लाभ पाने के लिए प्रयास बढ़ाने होंगे.

जरूरी टिप: आलस्य और उतावलेपन से बचें.

शुभ रंग: लाल

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल दान करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को आज लंबी दूरी की यात्रा टालने की कोशिश करनी चाहिए. मित्रों का सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है. दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी जरूरतों को नजरअंदाज न करें. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कारोबार में निवेश के लिए कर्ज लेने से बचें और सोच-समझकर फैसले करें.

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जरूरी टिप: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें.

शुभ रंग: क्रीम

उपाय: चींटियों को आटा खिलाएं.

मीन राशि

मीन राशि वालों को आज हर काम धैर्य के साथ करने की जरूरत है. धन लाभ के लिए अपने प्रयास बढ़ाएं. सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च हो सकता है. परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का मौका मिल सकता है. खानपान में लापरवाही न करें. व्यापार से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें.

जरूरी टिप: खानपान और सेहत का ध्यान रखें.

शुभ रंग: भूरा

उपाय: किसी जरूरतमंद को गुड़ दान करें.

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