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आज 12 नवंबर 2026 मीन राशिफल: आज दूर होंगी परेशानियां, तरक्की के खुलेंगे रास्ते

Aaj ka Meen Rashifal 12 November 2026, Pisces Horoscope Today: उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रहेगी.

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pisces horoscope
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प्रभावपूर्ण स्थिति को बल मिलेगा. सभी मामले संवारने में सहज होंगे. व्यापार में इच्छित फल परिणाम पाएंगे. व्यवस्था पर बल देंगे. पद प्रभाव संवार पर रहेगा. विभिन्न मामलों में अनुकूलता रहेगी. सभी का साथ समर्थन बना रहेगा. बड़ी सोच रखेंगे. अवरोध स्वतः दूर होंगे. मित्र और करीबी सहयोगी रहेंगे. आध्यात्मिक विषयों में रुचि रखेंगे. पेशेवर शिक्षा पर जोर रहेगा. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. प्रभावशाली परिणाम पाएंगे. सूची बनाकर कार्य करेंगे. प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सबका साथ समर्थन पाएंगे. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. आर्थिक विषयों में रुचि रहेगी. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. अनुबंधों पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक अवसर बनेंगे. चहुंओर शुभता बनी रहेगी. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. सभी के साथ समर्थन से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. उन्नति की राह पर बढ़ेंगे.

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प्रेम मैत्री- सबकी खुशी बढ़ाएंगे. सूचनाओं को परस्पर साझा करेंगे. प्रेम स्नेह में स्मरणीय पल बनेंगे. भेंट और संवाद संवारेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रहेगा. व्यक्तिगत गतिविधियों में रुचि लेंगे. स्वजनों की खुशियों का ध्यान रखेंगे. सभी से संबंध संवरेंगे. अपनों की बातों कोे ध्यान से सुनेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- उचित निर्णय लेंगे. बड़ों से भेंट होगी. विनम्रता रखेंगे. अनुकूलन व सम्मान बढ़ेगा. स्वास्थ्य व्यक्तित्व सुधार पाएगा. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.

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आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. धर्मकार्य करें.

शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : केले के समान

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