'राहुल बाबा, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हों कर लो... एक-एक घुसपैठिये को बाहर निकालेंगे', बोले अमित शाह

अमित शाह ने बेतिया के रामनगर में पहले चरण के मतदान के दिन जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पहले चरण की वोटिंग जारी है, दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर सुबह 8 बजे शुरू होगी. उन्होंने दावा किया कि 11 बजे तक 'लालू और राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ' हो जाएगा.

अमित शाह ने पश्चिम चंपारण की सीटों पर भी जोर देते हुए मतदाताओं से 9 में से 9 सीटें एनडीए को देने की अपील की. (File Photo: ITG)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेतिया के रामनगर में बिहार के पहले चरण के मतदान के दिन एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी जितनी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें लेकिन बीजेपी सरकार देशभर से घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकालेगी.

अमित शाह ने कहा कि पहले चरण की वोटिंग जारी है और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. मतगणना 14 नवंबर को सुबह 8 बजे शुरू होगी. उन्होंने दावा किया कि 11 बजे तक 'लालू और राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ' हो जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर से बिहार में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगा. 

'इस बार 9 की 9 सीटें एनडीए की झोली में डाल दो'

गृह मंत्री ने पश्चिम चंपारण की सीटों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछली बार यहां 9 में से 8 सीटें एनडीए को मिली थीं. उन्होंने कहा, 'पश्चिम चंपारण में गत चुनाव में 9 में से 8 सीटें मिली थीं. लेकिन मैं इस बार आपसे कहता हूं कि आप लोग ये 9 की 9 सीटें एनडीए की झोली में डाल दो.'

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा, 'राहुल गांधी चार महीने पहले एक घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे. उनका कहना है कि घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दीजिए. मैं आपसे पूछने आया हूं कि क्या घुसपैठियों को बिहार का मुख्यमंत्री तय करना चाहिए?'

'जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हों कर लो...'

उन्होंने कहा, 'घुसपैठिये हमारे युवाओं की नौकरी छीन लेते हैं. गरीबों के राशन में हिस्सेदारी मांगते हैं और देश को भी असुरक्षित करते हैं. मैं आज रामनगर की भूमि से कहना चाहता हूं कि राहुल बाबा जितनी यात्रा निकालनी हों निकालो, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हों कर लो, भारतीय जनता पार्टी देशभर से और बिहार से एक-एक घुसपैठिये को चुन-चुनकर निकालेगी. आने वाला चुनाव घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने का चुनाव है.'

