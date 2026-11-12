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आज 12 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: व्यापार में बढ़ेगा मुनाफा, मान-सम्मान में होगी वृद्धि

Aaj ka Kumbh Rashifal 12 November 2026, Aquarius Horoscope Today: पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास पक्ष में होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार मजबूती पाएगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा.

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aquarius horoscope
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कारोबारी प्रयासों को बनाए रखेंगे. कामकाज में उच्च स्थिति रहेगी. पैतृक कार्यों में सकारात्मकता रहेगी. लेनदेन में स्पष्टता बनाए रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बढ़त पर रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. अधिकारियों का समर्थन पाएंगे. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रयास पक्ष में होंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार मजबूती पाएगा. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा. फोकस बनाए रहेंगे. सबकी मदद का भाव रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर के प्रयासों में तेजी रखेंगे. कारोबार में सहकार रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होंगी.  व्यवसाय में संबंध सुधरेंगे. बड़ों की आज्ञा का पालन करेंगें. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रबंध पर जोर देंगे. व्यवसाय में शुभ संभावनाएं बनी रहेंगी. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. लक्ष्य स्पष्ट रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. सहजता बनाए रखेंगे.

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प्रेम मैत्री- जरूरी बातों को कह पाएंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. मित्रों से भेंट होगी. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. आपसी सहयोग में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते संवरेंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. खुशियों का माहौल रहेगा.
वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली संवार पर रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. समता संतुलन बढ़ाएंगे. सेहत अच्छी रहेगी. उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा

आज का उपाय: महामाया देवी मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें. अनुशासन रखें.
 

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : पीला

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