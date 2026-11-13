UP चुनाव से पहले BJP का वोटर जोड़ो अभियान, महीनेभर चलेगा बैठकों का दौर

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर बीजेपी ने एक बड़े अभियान की तैयारी की है. पार्टी ने अगले एक महीने में प्रदेश के हर एक बूथ पर मतदाता जोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है. आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बीजेपी ने इस मुद्दे पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला की.

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निर्वाचन आयोग 17 नवंबर को यूपी की सभी विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने वाला है. इसके साथ ही बीजेपी 16 से 18 नवंबर तक जिला स्तरीय बैठकें भी करने वाली है. सभी जिलों में इस अभियान की तैयारी को लेकर बैठक होगी. इस बैठक में अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी. 19-21 नवंबर तक बीजेपी विधानसभा स्तर पर बैठक करने वाली है. इस बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा.

साथ ही, बीजेपी मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 8 का भी वितरण करने वाली है. कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में समझाया जाएगा. मतदाताओं को सुविधाजनक स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भरवाया जाएगा.

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बीजेपी 22-24 नवंबर तक विशेष मतदाता जोड़ो अभियान भी करने वाली है. पार्टी हर एक बूथ पर यह अभियान चलाएगी. 22 नवंबर को पार्टी का हर पदाधिकारी किसी न किसी बूथ पर मौजूद रहेगा और इस अभियान में हिस्सा लेगा. जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारी पदाधिकारियों को बूथ और विधानसभा आवंटित करेंगे. कार्यकर्ता मतदाता सूची लेकर घर-घर जाएंगे. और सूची में जिन लोगों का नाम नहीं होगा उन्हें चिह्नित कर फॉर्म 6 भरवाया जाएगा.

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किन मतदाताओं पर फोकस

ऐसे युवा जिनकी उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 साल से ज्यादा हो जाएगी उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने पर पार्टी फोकस करेगी. इसके अलावा, शादी के बाद ससुराल में रहने वाली महिलाएं, जिनका वहां की मतदाता सूची में नाम नहीं है, साथ ही ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद विधानसभा मतदाता सूची से छूटे लोगों पर पार्टी फोकस करेगी.

सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, राशन कार्ड धारक, काम के सिलसिले में बाहर गए लोग जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उनका नाम जुड़वाने के लिए उन्हें फॉर्म 6 दिया जाएगा. इसके लिए पंचायत सहायकों से भी जानकारी और सहयोग लिया जा सकता है.

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पार्टी का महिला मतदाता जोड़ो अभियान

बीजेपी 28-30 सितंबर तक महिला मतदाता जोड़ो अभियान चलाने वाली है. पार्टी सक्रियता से यह अभियान चलाने वाली है, हालांकि महिला पदाधिकारियों और महिला जनप्रतिनिधियों को खास जिम्मेदारी दी जाएगी. जिलों में बैठक कर सभी मंडलों की कार्ययोजना तैयार की जाएगी. घर-घर संपर्क करके महिलाओं को चिह्नित किया जाएगा.

पार्टी 1-3 दिसंबर तक युवा मतदाता जोड़ो अभियान चलाने वाली है. 18 से 25 वर्ष के युवाओं को अभियान में प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम किए जाएंगे और कैंप लगाए जाएंगे.

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अन्य जो भी कमियां होंगी उन्हें दूर करने के लिए पार्टी ने 14-16 दिसंबर तक का लक्ष्य रखा है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय से अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी. इसके लिए एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया जाएगा. साथ ही, जिला स्तर से मंडल और मंडल स्तर से बूथ और शक्ति केंद्र तक की निगरानी की व्यवस्था की जाएगी. इस अभियान की प्रगति की रोजाना रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी.

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