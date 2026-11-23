बॉलीवुड में साड़ी का फैशन कभी पुराना नहीं होता और जब मां-बेटी की जोड़ी ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आए, तो खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं. ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस मधु की लेटेस्ट तस्वीरों में देखने को मिला. 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी की भतीजी और एक्ट्रेस मधु ने अपनी छोटी बेटी कीया शाह के साथ कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इनमें मां-बेटी की जोड़ी साड़ी पहनकर कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक पोज देती नजर आ रही है. जहां मधु अपनी फ्लोरल नेट साड़ी और रॉयल लुक से महफिल लूट रही हैं, वहीं उनकी बेटी कीया गोल्डन टच वाली मिरर वर्क साड़ी में बेहद स्टाइलिश लग रही हैं. दोनों के लुक्स में ट्रेडिशनल खूबसूरती के साथ मॉडर्न फैशन का भी शानदार मेल देखने को मिल रहा है.



फ्लोरल नेट साड़ी में मधु का दिखा रॉयल अंदाज

अजय देवगन की फिल्म 'फूल और कांटे' से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली मधु अक्सर अपने लुक्स के लिए चर्चा में रहती हैं. लेकिन उनकी लेटेस्ट तस्वीरों में सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि उनकी छोटी बेटी के लुक ने भी चर्चा बटोर ली. मधु ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनमें मां-बेटी की जोड़ी साड़ी में दिखाई दे रही हैं.



मधु को तस्वीरों में हल्के मिंट ग्रीन और पेस्टल शेड की बेहद खूबसूरत नेट साड़ी पहने नजर आ रही हैं. साड़ी पर नीले, हरे और हल्के रंगों के फूलों की बारीक एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो उनके लुक को बेहद नाजुक और एलिगेंट बना रही है. साड़ी का ट्रांसपेरेंट नेट फैब्रिक और फ्लोरल डिजाइन इसे एक रॉयल टच दे रहा है.

और पढ़ें

मिनिमल जूलरी के साथ लुक किया कंप्लीट

मधु की साड़ी के पल्लू और बॉर्डर पर स्कैलप्ड डिजाइन दिया गया है, जबकि नीचे की तरफ झिलमिलाती फ्रिंज डिटेलिंग इसे और खास बना रही है. मधु ने अपने इस लुक को ज्यादा हैवी बनाने के बजाय जूलरी के जरिए खूबसूरती से बैलेंस किया है. उन्होंने कानों में हरे एमराल्ड स्टोन वाले बड़े ड्रॉप ईयररिंग्स पहने हैं. साथ में मैचिंग रिंग भी कैरी की है.

मेकअप की बात करें तो उन्होंने लाल लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी और पीछे की तरफ बना स्लीक बन उनके लुक को क्लासिक टच दे रहा है. उनका पूरा अंदाज दिखाता है कि कम एक्सेसरीज के साथ भी साड़ी में बेहद ग्रेसफुल और रॉयल दिखा जा सकता है.

मधु की बेटी ने मिरर वर्क साड़ी पहनी हुई है. (Photo: Instagram/@madhoo_rockstar)

गोल्डन मिरर वर्क साड़ी में बेटी कीया ने बिखेरा जलवा

मधु की छोटी बेटी कीया शाह भी अपनी मां से स्टाइल के मामले में पीछे नहीं रहीं. उन्होंने पीले और गोल्डन टोन की खूबसूरत साड़ी पहनी है, जिस पर मिरर वर्क और गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है. साड़ी के बॉर्डर पर टियर और रफल जैसी डिटेलिंग नजर आ रही है, जो इसे आम साड़ियों से थोड़ा अलग और स्टाइलिश लुक देती है.

Advertisement

कीया ने इस साड़ी के साथ गोल्डन कलर का स्लीवलेस ब्लाउज पहना है. ब्लाउज पर हैवी एम्ब्रॉयडरी और बारीक कारीगरी की गई है. इसकी नेकलाइन और स्ट्रैप्स पर किया गया काम पूरे आउटफिट को पार्टी और फेस्टिव वियर वाला लुक दे रहा है.

बालों को रखा खुला

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कीया ने बालों को खुला और बिल्कुल सीधा रखा है. कानों में छोटे स्टड ईयररिंग्स, हाथ में घड़ी, कंगन और उंगलियों में रिंग्स पहनी हैं. वहीं, उनका ग्लोइंग मेकअप और प्यारी सी मुस्कान लुक में फ्रेशनेस जोड़ रही है. उनकी साड़ी में ट्रेडिशनल मिरर वर्क के साथ मॉडर्न स्टाइलिंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है.

नोट: मधु, हेमा मालिनी की भतीजी हैं. ऐसे में उनकी बेटी कीया शाह 'ड्रीम गर्ल' की नातिन लगीं.

---- समाप्त ----