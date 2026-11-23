मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए आज करीबियों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. घर पर मेहमान आ सकते हैं और आपका रहन-सहन दूसरों को प्रभावित करेगा. वादों को निभाने में आगे रहेंगे. किसी भ्रम या बहकावे में आने से बचें. व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दें और सभी के साथ तालमेल रखें.

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सेहत को लेकर सतर्क रहें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें. सक्रियता से काम आगे बढ़ेंगे, लेकिन जल्दबाजी में जोखिम लेने से बचना बेहतर होगा. परिवार और प्रियजनों का सहयोग मिलेगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं. व्यावसायिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: लाल मूंगा

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चना प्रसाद बांटें और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक आज नए कामों पर ध्यान देंगे. घर में आपसी मतभेद कम करने की कोशिश सफल हो सकती है. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और कामकाज में तेजी आएगी. आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा और विभिन्न क्षेत्रों में पहचान मजबूत होगी.

प्रशासनिक और प्रबंधन से जुड़े मामलों में स्थिति बेहतर रहेगी. जमीन, मकान और साझेदारी के काम आगे बढ़ सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच बनाए रखते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करें.

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शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे जैसा रंग

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. अपनी दिनचर्या सुधारने पर ध्यान दें.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को आज न्यायिक या कानूनी मामलों में जल्दबाजी से बचना चाहिए. अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय लें और सोच-समझकर आगे बढ़ें. कारोबार में धैर्य और सहयोग की भावना बनाए रखना जरूरी होगा. विदेश से जुड़े मामलों में सहजता रह सकती है.

आर्थिक लेनदेन में सतर्क रहें और नियमों का पालन करें. कामकाज की परिस्थितियां थोड़ी मिली-जुली रह सकती हैं, लेकिन रिश्तों में सुधार के अवसर मिलेंगे. घर में सामंजस्य बनाए रखें और बिना योजना के खर्च या उधार लेने से बचें.

शुभ अंक: 5, 6 और 9

शुभ रंग: पीच

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र जपें और जरूरतमंदों की मदद करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आज आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने का दिन है. सूझबूझ और आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे. कारोबार के विस्तार की योजना बना सकते हैं. कार्यक्षेत्र में माहौल अनुकूल रहने से करियर से जुड़े जरूरी कामों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे.

व्यावसायिक हितों को साधने में सफलता मिल सकती है. महत्वपूर्ण कार्यों में उत्साह दिखाएंगे और मित्रों का सहयोग मिलेगा. परीक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है. कारोबार और व्यापारिक गतिविधियों में प्रभाव बढ़ाने के अवसर मिलेंगे.

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शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: गुलाबी

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना प्रसाद बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. सक्रियता बनाए रखें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों का आज प्रबंधन और व्यवस्था से जुड़े कामों पर ध्यान रहेगा. सरकारी या प्रशासनिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. कामकाज में मिलने वाली सफलता से उत्साहित रहेंगे. वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ सकता है.

भवन और वाहन खरीदने से जुड़े प्रयासों में प्रगति संभव है. जरूरी सुविधाओं और संसाधनों में वृद्धि हो सकती है. योग्य लोगों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. कारोबार में संबंध मजबूत होंगे और पैतृक मामलों को सुलझाने की कोशिश करेंगे. अनुशासन बनाए रखने से काम बेहतर होंगे.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चना प्रसाद बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. मन में समानता और संतुलन का भाव रखें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आज महत्वपूर्ण मामलों में तेजी आ सकती है. अपने कौशल और रचनात्मकता से लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करेंगे. पेशेवर जीवन में नए अवसर मिल सकते हैं और योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी. धार्मिक गतिविधियों के प्रति आस्था बढ़ेगी.

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किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना बन सकती है. मित्रों का साथ मिलेगा और आर्थिक व सामाजिक मामलों में अनुकूलता रहेगी. बातचीत और संपर्कों के जरिए नए रास्ते खुल सकते हैं. विनम्रता बनाए रखते हुए जरूरी कार्यों को गति दें.

शुभ अंक: 5, 6, 8 और 9

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. तीर्थ यात्रा या धार्मिक स्थल के दर्शन का प्रयास करें.

तुला राशि

तुला राशि वालों को आज मौसम से जुड़ी सावधानियों का ध्यान रखना होगा. खानपान में लापरवाही न करें. पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. आर्थिक मामलों में अचानक उतार-चढ़ाव की स्थिति बन सकती है.

परिवार का साथ और समर्थन आपका उत्साह बढ़ाएगा. बातचीत में संतुलन बनाए रखें और समझदारी से फैसले लें. मित्रों का सहयोग मिलेगा. किसी अनुभवी या करीबी की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. स्वास्थ्य सामान्य बनाए रखने के लिए सतर्कता जरूरी है.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: शहद जैसा रंग

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना प्रसाद बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. सेहत के प्रति सजग रहें.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कारोबारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का दिन है. परिवार और करीबियों से किए वादे पूरे करने का प्रयास करेंगे. जमीन और मकान से जुड़े मामलों में समाधान मिल सकता है. साझेदारी में काम करने वालों को बेहतर अवसर मिलेंगे.

स्थायित्व और आर्थिक मजबूती पर जोर रहेगा. कामकाज में तेजी आएगी और मान-सम्मान बढ़ सकता है. लेनदेन में प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास के साथ काम करने से परिणाम अनुकूल रह सकते हैं. साझा कामों में सहयोग बढ़ेगा और नेतृत्व क्षमता निखरेगी.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. व्यवहार में उदारता बनाए रखें.

धनु राशि

धनु राशि के जातक आज आत्मविश्वास के साथ अपने काम आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षेत्र में सहज गति बनाए रखें और अनावश्यक उधार के लेनदेन से दूरी रखें. अनुबंध और समझौतों से जुड़ी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा. नौकरीपेशा लोगों को मेहनत और लगन से अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिलेगा.

पेशेवर व्यवहार में सुधार आएगा और काम का प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. बजट के अनुसार खर्च करें. किसी चालाक व्यक्ति के बहकावे में आने से बचें. लेनदेन स्पष्ट रखें और दस्तावेजों से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतें.

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शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना प्रसाद बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. जरूरी कागजी काम व्यवस्थित रखें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए आज कामकाज की स्थिति अनुकूल रह सकती है. जरूरी बातों को कहने में संकोच न करें. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं और रिश्तों में सुधार की संभावना है. व्यापारिक गतिविधियों से लाभ बढ़ सकता है. मित्रों का साथ और समर्थन मिलेगा.

घूमने-फिरने और मनोरंजन में रुचि रहेगी. नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा और बौद्धिक पक्ष मजबूत रहेगा. जरूरी कार्यों को तेजी से पूरा करने का प्रयास करेंगे. परीक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रदर्शन कर सकते हैं.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: ब्राउन

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. जरूरी कार्यों में लापरवाही न बरतें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातक आज निजी मामलों को गोपनीय रखने की कोशिश करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. कार्यप्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने पर जोर देंगे.

सभी का सम्मान करें और विवादों से दूर रहें. बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ने से कामकाज में सफलता मिल सकती है. नौकरी और व्यवसाय से जुड़े मामलों में मजबूती आएगी. योजनाएं नियमित गति से आगे बढ़ेंगी. घर-परिवार से जुड़ाव बढ़ेगा और निजी सुख-सुविधाओं पर ध्यान देंगे.

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शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेहूंआ वासंती

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना प्रसाद बांटें और मंगल मंत्र का जाप करें. व्यवहार में सरलता रखें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए आज सामाजिक और व्यावसायिक मामलों में अनुकूलता बनी रह सकती है. भाई-बहनों और करीबी लोगों के साथ सहयोग का भाव रहेगा. पद और प्रतिष्ठा बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं. जरूरी सूचनाएं प्राप्त होंगी और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

कारोबार में दूरदर्शिता से काम लें. कार्यक्षेत्र में पहल करने से लाभ मिल सकता है. भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. व्यापारिक बातचीत, मेलजोल और संपर्क बढ़ाने में रुचि रहेगी. साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से नई राह बन सकती है.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, गुड़-चना प्रसाद बांटें और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें. साहस और आत्मविश्वास बनाए रखें.

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