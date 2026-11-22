पंजाब में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों को समन भेजा है. इनमें IAS और IPS अफसर भी शामिल हैं. इन सभी से सस्पेंड DIG हर्चरण सिंह भुल्लर के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जाएगी.

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अधिकारियों के मुताबिक, ED भुल्लर के करीबी सहयोगी कृष्णानु शारदा से इन अफसरों के कथित संबंधों की जांच कर रही है. शारदा को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है. ED ने सभी अधिकारियों को चंडीगढ़ स्थित अपने दफ्तर में पेश होने के लिए कहा है.

ED ने IAS अधिकारी कुमार राहुल को 23 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है. वह 2000 बैच के IAS अधिकारी हैं और पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रशासनिक सचिव हैं.

PCS अधिकारी आनंद सागर शर्मा को 25 नवंबर को बुलाया गया है. वह फरीदकोट डिवीजन के कमिश्नर के स्टाफ ऑफिसर हैं. IAS अधिकारी नीरू कात्याल गुप्ता को 26 नवंबर को पेश होने के लिए कहा गया है. वह सामान्य प्रशासन और समन्वय विभाग में विशेष सचिव हैं.

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फाजिल्का के SSP गगन अजीत सिंह को भी 26 नवंबर को ED ऑफिस बुलाया गया है. वहीं, लुधियाना के पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा को 27 नवंबर को पेश होने का समन भेजा गया है. वह 2009 बैच के IPS अधिकारी हैं.

दो रिटायर्ड अफसर भी ED के रडार पर

इस मामले में दो रिटायर्ड अधिकारियों को भी समन भेजा गया है. इनमें गुरप्रीत सापरा और अरुण सेखरी शामिल हैं. गुरप्रीत सापरा IAS (PCS) 2005 बैच के अधिकारी रहे हैं. उन्हें 26 नवंबर को ED के सामने पेश होना है. वह आखिरी बार जालंधर के कमिश्नर के पद पर तैनात थे.

अरुण सेखरी IAS (PCS) 2004 बैच के अधिकारी रहे हैं. उन्हें 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है. वह फरीदकोट, फिरोजपुर और जालंधर के डिविजनल कमिश्नर रह चुके हैं.

दो CBI FIR से शुरू हुई जांच

ED का यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत दर्ज है. इसकी जांच दो CBI FIR के आधार पर शुरू हुई थी. इन FIR में हर्चरण सिंह भुल्लर और उनके सहयोगियों पर रिश्वत लेने और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप हैं.

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भुल्लर उस समय रोपड़ रेंज के DIG के पद पर तैनात थे. अक्टूबर 2025 में CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया था. एक कबाड़ कारोबारी ने आरोप लगाया था कि एक केस को निपटाने के लिए बिचौलिए के जरिए उनसे रिश्वत मांगी गई थी.

अब ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है. इसी कड़ी में पंजाब के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

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