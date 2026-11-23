ये महीना कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है और इसके साथ ही कई ऐसी सरकारी भर्तियां हैं, जिनके आवेदन की लास्ट डेट करीब है. इनमें रेलवे स्टेशन मास्टर, UP TGT, इंडियन बैंक में भर्ती समेत कई जॉब्स शामिल हैं. ऐसे में अगर आपने इन पदों पर अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो समय खत्म होने के पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर लें. तो चलिए जान लेते हैं कि इस लिस्ट में कौन-कौन सी भर्तियां शामिल हैं.
यूपी TGT भर्ती
पदों की संख्या- 17,735
पद का नाम-TGT भर्ती
आवेदन करने की लास्ट डेट- 28 नवंबर, 2026
योग्यता- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त प्राप्त संस्थान से बीएड हो. कक्षा 6-8 के लिए टीईटी भी क्वालिफाई होना जरूरी है.
सैलरी- 44,900 से लेकर 1,42,400 प्रति माह
एज लिमिट- 21 से 62 साल तक
ऑफिशियल वेबसाइट- www.upessc.up.gov.in
रेलवे स्टेशन मास्टर
पदों की संख्या- 1265
पद का नाम- स्टेशन मास्टर
आवेदन करने की लास्ट डेट- 25 नवंबर, 2026
सिलेक्शन प्रोसेस-CBT, सीबैटस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट
सैलरी- 35,400 प्रति माह
ऑफिशियल वेबसाइट- rrbapply.gov.in
इंडियन बैंक
पदों की संख्या- 1500
पद का नाम- अप्रेंटिस
आवेदन करने की लास्ट डेट- 25 नवंबर, 2026
योग्यता- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन
स्टाइपेंड- मेट्रो अर्बन ब्रांच- 15,000 और रूरल/सेमी अर्बन ब्रांच के लिए 12,300 रुपये
ऑफिशियल वेबसाइट- www.nats.education.gov.in
सुप्रीम कोर्ट भर्ती
पदों की संख्या- 130
पद का नाम- जूनियर कोर्ट अटेंडेंट
आवेदन करने की लास्ट डेट- 25 नवंबर, 2026
योग्यता- मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास सैलरी- 21,700 से 69000 प्रति माह
ऑफिशियल वेबसाइट- www.sci.gov.in