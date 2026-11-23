Apple के महंगे iPhone और MacBook खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए नवंबर में कई ऑफर सामने आए हैं. एक तरफ iPhone 17 Pro की इफेक्टिव कीमत ₹54,990 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी अपने ऑनलाइन स्टोर पर iPhone 18 Pro सीरीज और MacBook पर बैंक कैशबैक दे रही है.

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लेकिन इन ऑफर्स में एक बड़ा फर्क है. कहीं पुराना फोन एक्सचेंज करना जरूरी है, तो कहीं चुनिंदा बैंक कार्ड से भुगतान करने पर ही छूट मिलेगी. ऐसे में खरीदारी से पहले ऑफर का पूरा हिसाब समझना जरूरी है.

Apple के iPhone की कीमत सुनकर अक्सर लोग खरीदने का इरादा छोड़ देते हैं. कंपनी के Pro मॉडल भारत में आमतौर पर एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत पर आते हैं. लेकिन नवंबर 2026 में कुछ ऐसे ऑफर सामने आए हैं, जिनमें पुराने iPhone को एक्सचेंज करके नया Pro मॉडल काफी कम इफेक्टिव कीमत पर खरीदा जा सकता है.

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दूसरी तरफ Apple अपने ऑनलाइन स्टोर पर नए iPhone और MacBook खरीदने वालों को बैंक कैशबैक भी दे रहा है.

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₹54,990 में कैसे मिल रहा है iPhone 17 Pro?

Reliance Digital के ऑफर में iPhone 17 Pro के 256GB मॉडल की प्रभावी कीमत ₹54,990 बताई गई है. इस मॉडल की शुरुआती कीमत ₹1,34,900 है. रिलायंस डिजिटल पर इसका खास ऑफर प्राइस ₹1,22,990 बताया गया है. इसके बाद HDFC Bank कार्ड से भुगतान करने पर ₹3,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट और पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर ₹10,000 का बोनस मिलता है. इन दोनों छूट के बाद फोन की कीमत ₹1,09,990 रह जाती है.

अब इस कीमत में पुराने फोन की एक्सचेंज वैल्यू घटाई जाती है. ₹54,990 की प्रभावी कीमत निकालने के लिए ऑफर में पुराने iPhone 15 Pro की ₹55,000 की एक्सचेंज वैल्यू मानी गई है.

यहां एक बात समझना जरूरी है. अगर आपके पास iPhone 15 Pro नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपके पुराने फोन की कीमत ₹55,000 ही मिले. फोन का मॉडल, उसकी हालत, स्टोरेज और एक्सचेंज के नियम के हिसाब से मिलने वाली रकम बदल सकती है.

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उदाहरण के लिए, अगर आपके पुराने फोन की कीमत ₹55,000 के बजाय ₹20,000 तय होती है, तो बाकी छूट समान रहने पर iPhone 17 Pro की प्रभावी कीमत करीब ₹89,990 होगी.

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iPhone 17 Pro Max भी हुआ सस्ता, लेकिन यहां भी है शर्त

इस ऑफर में iPhone 17 Pro Max का 256GB मॉडल भी शामिल है. इसकी शुरुआती कीमत ₹1,49,900 बताई गई है. रिलायंस डिजिटल पर इसका खास ऑफर प्राइस ₹1,34,990 है. इसके बाद ₹3,000 का बैंक डिस्काउंट और ₹10,000 का एक्सचेंज बोनस मिलता है. इन छूट के बाद कीमत ₹1,21,990 रह जाती है.

अगर कस्टमर को पुराने iPhone 15 Pro के बदले ₹55,000 की एक्सचेंज वैल्यू मिलती है, तो इसकी इफेक्टिव कीमत ₹66,990 हो जाती है. लेकिन यहां भी यही शर्त लागू है कि पुराना फोन अच्छी हालत में हो और एक्सचेंज के समय बताई गई कीमत पर खरा उतरे.

Apple अपने ऑनलाइन स्टोर पर भी दे रहा है कैशबैक

iPhone 17 Pro के एक्सचेंज ऑफर के अलावा ऐपल ने भारत में अपने ऑनलाइन स्टोर पर भी चुनिंदा डिवाइस के लिए बैंक कैशबैक शुरू किया है. इसमें iPhone 18 Pro सीरीज, iPhone Air और MacBook के कई मॉडल शामिल हैं.

ऐपल के इस ऑफर में पात्र American Express, Axis Bank और ICICI Bank कार्ड से खरीदारी करने पर छूट मिलती है. ग्राहक चुनिंदा बैंकों के जरिए छह महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी चुन सकते हैं. हालांकि, कैशबैक की रकम हर डिवाइस पर अलग है.

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MacBook पर मिल रही है सबसे ज्यादा छूट

Apple के इस ऑफर में MacBook खरीदने वालों को iPhone के मुकाबले ज्यादा कैशबैक मिल रहा है. MacBook Pro सीरीज पर ₹15,000 तक की छूट है. MacBook Air और Mac Studio पर ₹10,000 का कैशबैक दिया जा रहा है. वहीं MacBook Neo पर ₹7,000 और iMac तथा Mac mini पर ₹5,000 का कैशबैक मिल रहा है.

कीमत की बात करें तो M6 चिप वाला MacBook Pro ₹2,39,900 की शुरुआती कीमत पर आता है. कैशबैक के बाद इसकी प्रभावी कीमत ₹2,24,900 हो जाती है. MacBook Air M5 की शुरुआती कीमत ₹1,49,900 है. ₹10,000 की छूट के बाद यह ₹1,39,900 में पड़ता है.

ऐमेजॉन और वियज सेल्स पर भी मिल सकते हैं बेहतर दाम

ऐपल के अपने ऑनलाइन स्टोर पर मिलने वाला कैशबैक हर बार सबसे सस्ता सौदा नहीं होता. अलग-अलग रिटेलर अपने स्तर पर कीमत घटा सकते हैं और बैंक कार्ड पर एक्स्ट्रा छूट भी दे सकते हैं.

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