केरल की एक 17 साल की लड़की ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर ऑनलाइन फेयरनेस क्रीम खरीदी थी. शुरुआत में उसे लगा कि इस क्रीम से चेहरे के मुंहासे, दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन कम हो रहे हैं .इसके बाद उसने करीब एक साल तक इसका इस्तेमाल जारी रखा. इस बीच उसने क्रीम लगाने को लेकर किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली थी. कुछ समय बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. उसका अचानक ब्लड प्रेशर कम होने, बेहोशी और पैरों में सूजन जैसी परेशानियां भी होने लगीं. लड़की हॉस्पिटल में इलाज के लिए गई. टेस्ट के दौरान उसके शरीर में मर्करी की मात्रा खतरनाक लेवल पर पाई गई.

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रिपोर्ट्स के अनुसार, क्रीम की जांच में मर्करी की मात्रा 12,500 ppm मिली, जबकि भारत में कॉस्मेटिक्स में इसकी लिमिट 1 ppm से कम है. लड़की का इलाज कर रहीं नेफ्रोलॉजिस्ट के मुताबिक, लड़की को मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी नाम की किडनी की बीमारी हो गई है. ऐसी आशंका है कि फेयरनेस क्रीम में मौजूद ज्यादा मर्करी उसके शरीर में चली गई. जिससे ये बीमारी हुई है.

इस मामले के बाद बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर चेहरे पर लगाने वाली क्रीम से किडनी कैसे खराब हो सकती है? क्या हर क्रीम किडनी खराब करती है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए Aajtak.in ने डर्मेटोलॉजिस्ट से बातचीत की है.

फेयरनेस क्रीम में क्यों मिलाया जाता है मर्करी

दिल्ली के अपोलो स्पैक्ट्रा हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ. मनीष जांगड़ा ने इस बारे में बताया है. वह कहते हैं कि कुछ लोग चेहरे पर दाग-धब्बे या पिगमेंटेशन होने पर कई लोग बिना डॉक्टर की सलाह लिए घटिया फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने लगते हैं. शुरुआत में इनसे त्वचा का रंग पहले की तुलना में थोड़ा हल्का दिखाई दे सकता है. कुछ फेयरनेस क्रीम में ज्यादा मर्करी इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ये स्किन में मेलानिन बनने की प्रक्रिया को रोकता है, जिससे स्किन कुछ समय के लिए गोरी दिख सकती है, लेकिन यह शरीर के लिए जहरीला होता है.

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किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाता है मर्करी

डॉ. मनीष बताते हैं कि स्किन के पोर्स के जरिए ये मर्करी शरीर में पहुंच जाता है. ये खून के जरिए किडनी के छोटे-छोटे फिल्टर को नुकसान पहुंचा सकता है. धीरे-धीरे किडनी की काम करने की क्षमता पर असर डालती है. जब किडनी ठीक से काम नहीं करती, तो शरीर में पानी जमा होने लगता है. इससे पैरों, टखनों पर सूजन दिखाई दे सकती है.किडनी के फिल्टर खराब होने पर शरीर का जरूरी प्रोटीन पेशाब के जरिए बाहर निकल सकता है. कई बार इसकी वजह से पेशाब में ज्यादा झाग दिखाई देता है. कुछ मामलों में ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ हो सकता है.

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क्या हर फेयरनेस क्रीम से खराब होती है किडनी?

डॉ मनीष कहते हैं कि हर क्रीम से किडनी खराब नहीं होती. जिन क्रीम में मर्करी मिलाया जााता है उनका लंबे समय तक यूज किडनी के काम करने की क्षमता पर असर डाल सकता है. ऐसे में ये जरूरी है कि कभी भी कोई भी फेयरनेस क्रीम किसी की सलाह से लगाना शुरू न करें. स्किन की किसी भी समस्या में पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें. इस बात का खास ध्यान रखें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर फेयरनेस क्रीम बिलकुल यूज न करें. क्रीम खरीदते समय ध्यान रखें कि उसमें लेड, मर्करी न हो. इसके लिए उस क्रीम के इंग्रीडिएंट्स को पढ़ लें.

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