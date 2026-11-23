वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी का अंदाज दुनिया ने देखा है. गेंदबाज कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, उनका बल्ला चलने पर बाउंड्री की तलाश में रहता था. अब उनके बेटे आर्यवीर की बल्लेबाजी में भी सहवाग की झलक दिखाई देती है. दोनों के कई शॉट्स इतने मिलते-जुलते हैं कि उन्हें एक फ्रेम में रखकर देखना दिलचस्प होगा. लेकिन क्या सहवाग ने बेटे को अपनी तरह बल्लेबाजी करना सिखाया? इसका जवाब खुद पूर्व भारतीय ओपनर ने दिया है. दिलचस्प बात यह है कि सहवाग ने बेटे को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन बल्लेबाजी की तकनीक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया.

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तकनीक नहीं, रन बनाने की सोच सिखाई

स्पोर्ट्स तक पर सहवाग ने बताया कि उन्होंने आर्यवीर को बल्लेबाजी की बारीकियां सिखाने की बजाय मानसिक रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया. उनके मुताबिक, आर्यवीर ने सहवाग क्रिकेट अकादमी में राजू शर्मा से कोचिंग ली. इसके अलावा वह अलग-अलग टीमों के लिए खेले. अंडर-16 और अंडर-19 क्रिकेट में हिस्सा लिया और नेशनल कैंप में भी पहुंचे. इस दौरान उन्हें कई कोचों के साथ काम करने का मौका मिला.

सहवाग ने कहा कि उन्होंने बेटे की तकनीक पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. उनका जोर इस बात पर था कि आर्यवीर रन कैसे बनाए और बड़े स्कोर कैसे खड़े करे.

उन्होंने कहा, 'आपकी तकनीक कैसी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं और आपको रन बनाने का आइडिया है, तो फिर आपकी तकनीक मायने नहीं करती.'

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नकारात्मक विचारों को काबू करना भी सिखाया

सहवाग के मुताबिक, उन्होंने आर्यवीर को मानसिक रूप से मजबूत बनने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की सीख दी. उनका ध्यान इस बात पर था कि बल्लेबाज के मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार आते हैं, लेकिन उसे इनसे प्रभावित हुए बिना अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए.

सहवाग ने बताया कि वह बेटे से इस बारे में ज्यादा बात करते थे कि बड़े स्कोर कैसे बनाने हैं, मानसिक मजबूती कैसे हासिल करनी है और विचारों को कैसे नियंत्रित करना है. तकनीक को लेकर उन्होंने ज्यादा दखल नहीं दिया.

यानी सहवाग ने बेटे को बल्लेबाजी का अपना अंदाज अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया. उन्होंने उसे रन बनाने की सोच, दबाव से निपटने और खुद पर भरोसा रखने का मंत्र दिया.

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अंडर-19 एशिया कप में आर्यवीर ने मचाया धमाल

आर्यवीर ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप में अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 361 रन बनाए, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल रहे. इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया.

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पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में भी आर्यवीर ने दबाव के बीच 58 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली. भारत ने 338 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और खिताब अपने नाम किया.

आर्यवीर के इस प्रदर्शन ने उनकी प्रतिभा की झलक दिखाई है. पिता सहवाग की सीख भी साफ है- बल्लेबाजी सिर्फ तकनीक का खेल नहीं है. रन बनाने की भूख, बड़े स्कोर का लक्ष्य और मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है.





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