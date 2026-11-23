आजकल सोशल मीडिया पर जेन जी के बीच एक नया शब्द काफी चर्चा में है, जिसे 'क्रैश आउट' कहा जाता है. आपने भी कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि आज मेरा क्रैश आउट मोमेंट था. लेकिन आखिर इसका मतलब क्या है? दरअसल, जब कोई व्यक्ति छोटी-सी बात पर अपना आपा खो देता है और गुस्से में जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगता है, तो उसे क्रैश आउट करना कहा जाता है.

और पढ़ें

क्या होता है क्रैश आउट मोमेंट?

क्रैश आउट का मतलब है गुस्से या स्ट्रेस में अपना आपा खो देना. कई बार छोटी-सी बात भी किसी व्यक्ति को इतना परेशान कर देती है कि वो खुद पर काबू नहीं रख पाता. जैसे ऑफिस में किसी का बार-बार काम में दखल देना, दोस्तों का मजाक उड़ाना या किसी की बात को नजरअंदाज करना. ऐसी स्थिति में अचानक तेज गुस्सा दिखाना क्रैश आउट मोमेंट कहलाता है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है पॉपुलर?

जेन जी इस शब्द का इस्तेमाल मजाकिया अंदाज में भी करती है. कई युवा अपनी डेली लाइफ की परेशानियों को मीम और वीडियो के जरिए शेयर करते हैं. कभी खराब इंटरनेट, कभी लंबी लाइन और कभी किसी दोस्त की हरकत पर गुस्सा आने को भी क्रैश आउट मुमेंट बता देते है. इस तरह ये शब्द इंटरनेट पर अपनी फीलिंग्स जाहिर करने का नया तरीका बन गया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: "बॉलीवुड की मिस्ट्री है ये Gen Z, हर सेलेब दोस्त, करता है करोड़ों की कमाई!

क्या हर बार गुस्सा करना क्रैश आउट है?

जरूरी नहीं कि हर बार गुस्सा करना गलत हो. कई बार नाराजगी जाहिर करना भी जरूरी होता है. लेकिन जब गुस्सा इतना बढ़ जाए कि व्यक्ति बिना सोचे-समझे कुछ कह दे या ऐसा व्यवहार करे जिसका बाद में पछतावा हो, तब यह परेशानी बन सकता है.

इसलिए जेन जी के लिए अपने गुस्से को समझना और सही तरीके से जाहिर करना भी जरूरी है. हर छोटी बात पर आपा खोना नहीं, बल्कि खुद को संभालना ज्यादा समझदारी है.

---- समाप्त ----