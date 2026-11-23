पंजाब बीजेपी ने 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए 'जनता का मेनिफेस्टो' तैयार करने के मकसद से राज्य भर के लोगों से सुझाव मांगने के लिए तीन फोन नंबर जारी किए. पंजाब बीजेपी प्रमुख केवल सिंह ढिल्लों ने बताया कि ये नंबर 07971943333, 9913002027 और 7508560065 हैं.

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उन्होंने कहा कि पार्टी के मेनिफेस्टो के लिए लोगों से सुझाव लेने के लिए एक QR कोड भी जारी किया गया है. ढिल्लों ने कहा, 'हम हर वर्ग से सुझावों का स्वागत करेंगे और उसके बाद चुनावी मेनिफेस्टो तैयार किया जाएगा. यह जनता का मेनिफेस्टो होगा.'

उन्होंने कहा कि हमारा एक ही एजेंडा है, पंजाब की तरक्की और विकास. यह हर पंजाबी का मेनिफेस्टो बनेगा. पार्टी गांवों और शहरों में सुझाव जुटाने के लिए वैन भी भेजेगी.

कानून-व्यवस्था, ड्रग्स की समस्या, गैंगस्टरवाद और बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दों पर AAP सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान पंजाब को बर्बाद कर दिया है.

पंजाब बीजेपी प्रमुख ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार के राज में राज्य का बकाया कर्ज 2.82 लाख करोड़ रुपये से लगभग दोगुना हो गया है.

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ढिल्लों ने कहा कि पंजाब में ड्रग्स, गैंगस्टरवाद, भ्रष्टाचार और कर्ज के संकट का एकमात्र समाधान बीजेपी की 'डबल-इंजन' सरकार है. उन्होंने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकारें एक ही विजन के साथ काम करेंगी, तो राज्य की विकास दर तेजी से बढ़ेगी.



ढिल्लों ने कहा, 'हमारा एकमात्र एजेंडा पंजाब का विकास, राज्य को नशा मुक्त बनाना, युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना और पंजाब की समृद्धि सुनिश्चित करना है.'

बीजेपी नेता अविनाश राय खन्ना, जो पार्टी की मेनिफेस्टो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बताया कि पार्टी ने जनता से सुझाव लेने के लिए तीन फोन नंबर और एक QR कोड जारी किया है.

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