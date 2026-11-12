मुरादाबाद: BJP नेता ने मंडल अध्यक्षों को गिफ्ट की बाइक, विधायक बनने पर स्कॉर्पियो का वादा; कौन हैं राजपाल सिंह चौहान?

UP Election 2027: चुनावी राजनीति में कार्यकर्ताओं की अहमियत किसी से छिपी नहीं है. खासकर विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ से लेकर मंडल स्तर तक संगठन की सक्रियता ही किसी भी पार्टी की ताकत मानी जाती है. ऐसे में मुरादाबाद जिले की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट पर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता का दीपावली पर दिया गया तोहफा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है.

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आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने विधानसभा क्षेत्र के चार मंडल अध्यक्षों को एक-एक बाइक भेंट की है. वहीं, उनके बेटे अमित चौहान ने इससे भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर उनके पिता 2027 में विधायक बनते हैं तो चारों मंडल अध्यक्षों को एक-एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाएगी.

दरअसल, दीपावली के अवसर पर राजपाल सिंह चौहान और उनके बेटे अमित चौहान की ओर से ठाकुरद्वारा में कार्यकर्ता सम्मेलन और दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में क्षेत्र के चारों मंडलों के अध्यक्षों को मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया और उन्हें बाइक की चाबियां सौंपी गईं. बाइक पाने वालों में दीपक वाल्मीकि, हरिओम सिंह चौहान, हरपाल सिंह सैनी और पवन कुमार शर्मा शामिल रहे। इसके अलावा पार्टी के पूर्व पदाधिकारियों को भी उपहार दिए गए. कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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बाइक के बाद स्कॉर्पियो का वादा, चर्चा में आया अमित चौहान का ऐलान

कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा अमित चौहान के उस बयान की रही, जिसमें उन्होंने अपने पिता के विधायक बनने पर चारों मंडल अध्यक्षों को स्कॉर्पियो देने की बात कही. यानी फिलहाल मंडल अध्यक्षों को बाइक मिली है और भविष्य में विधायक बनने की स्थिति में उन्हें चार पहिया गाड़ी देने का वादा किया गया है. इस ऐलान के बाद कार्यक्रम केवल दीपावली मिलन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी चर्चा ठाकुरद्वारा की चुनावी राजनीति से जोड़कर होने लगी.

2027 के लिए ठाकुरद्वारा में मजबूत हो रही दावेदारी

राजपाल सिंह चौहान ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से पहले भी भाजपा के टिकट पर दो बार चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि, दोनों चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली थी. अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उनकी सक्रियता बढ़ी है. क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क, संगठनात्मक कार्यक्रम और दीपावली पर मंडल अध्यक्षों को बाइक देने जैसे कदमों को उनकी राजनीतिक सक्रियता के तौर पर देखा जा रहा है. इस सीट पर भाजपा के दूसरे नेताओं की भी दावेदारी चर्चा में है. ऐसे में पार्टी का टिकट किसे मिलेगा, यह आने वाले समय में तय होगा.

क्यों अहम हैं मंडल अध्यक्ष?

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भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में मंडल अध्यक्षों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है. उनके माध्यम से पार्टी की गतिविधियां बूथ स्तर तक पहुंचती हैं. चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने, मतदाताओं तक पार्टी का संदेश पहुंचाने और स्थानीय संगठन को मजबूत करने में मंडल अध्यक्षों की अहम जिम्मेदारी रहती है. यही वजह है कि चुनाव से पहले इन पदाधिकारियों को दिए गए उपहारों को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं.

भाजपा जिलाध्यक्ष ने उपहारों से पार्टी को किया अलग

मामले पर भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने कहा कि दीपावली के अवसर पर किसी व्यक्ति की ओर से किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी को उपहार देना उसका व्यक्तिगत मामला है. इसका पार्टी से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बताया कि चारों मंडल अध्यक्षों से फोन पर बात कर उन्हें संगठन की गरिमा बनाए रखने और अपनी जिम्मेदारी निष्पक्षता से निभाने के लिए कहा गया है.

अखिलेश यादव को भी दे डाली चुनौती

दीपावली मिलन समारोह के दौरान राजपाल सिंह चौहान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया. उन्होंने अखिलेश यादव को ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए दावा किया कि अगर वह यहां से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा उनकी जमानत जब्त करा देगी. उन्होंने अयोध्या और भगवान राम के मुद्दे पर भी सपा प्रमुख पर टिप्पणी की और उन्हें वृंदावन जाने की सलाह दी.

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फिलहाल ठाकुरद्वारा में दीपावली के मौके पर चार मंडल अध्यक्षों को बाइक देने और भविष्य में स्कॉर्पियो देने के वादे ने स्थानीय राजनीति को गर्मा दिया है. अब इस पूरे घटनाक्रम को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और भाजपा के भीतर चल रही टिकट की दावेदारी के बीच किस तरह देखा जाता है, यह आने वाला वक्त बताएगा.

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