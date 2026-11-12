किसका है नाली में मिला ये 90 करोड़ का सोना? सीवर खुदाई में मिले थे गोल्ड बिस्किट

कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक मजदूर को सीवर की खुदाई में सोना मिला था. ये सोना भी थोड़ा सा नहीं था, बल्कि करोड़ों रुपये का था. जब उसकी कीमत लगाई गई तो वो करीब 90 करोड़ रुपये का निकला. खास बात ये है कि गोल्ड बिस्किट के रूप में निकले इस सोने के असली मालिक का कई महीनों बाद भी पता नहीं चला है. इतनी बड़ी मात्रा में सोना मिलने के बाद भी मालिक सामने नहीं आया है और ये सोना सरकार के खजाने में रखा हुआ है.

और पढ़ें

दरअसल, ये मामला अगस्त का है, जब बेल्जियम के सिंट-गिलिस-डेंडरमोंडे इलाके में एक पुरानी शराब बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरों ने सीवर पाइप डालने के लिए नींव का हिस्सा खोदा. उस वक्त एक स्टूडेंट और उसके साथ कुछ लोगों को पुराने सिक्के दिखे. शुरुआत में लगा कि ये पुराने सिक्के और बिस्किट सोने के नहीं हैं, लेकिन वो सोने के निकले. पहले ये एक दो सिक्के ही देखे, लेकिन बाद में पता चला कि वहां सोने का भंडार था और देखते ही देखते 90 करोड़ का सोना निकल गया.

मलबे को जैसे-जैसे हटाया गया, वहां से सोने की ईंटें और बड़ी संख्या में कीमती सिक्के मिलने लगे. पूरा खजाना एक बैग में भरकर तहखाने की बंद दीवार के पीछे छिपाया गया था. मगर खुदाई में फिर से बाहर आ गए. रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस इमारत से यह खजाना मिला, उसे 19वीं सदी के आखिर में अमीर शराब कारोबारी परिवार के सदस्य थियोफिलस वान एस्शे के लिए बनवाया गया था. सिक्के निकलने के बाद कुछ लोग इस पर दावा करने वाले आए हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए कि वो उनका सोना है.

Advertisement

पिछले जन्म में छुपाने का दावा किया

इस पर एशिया से भी एक शख्स ने ईमेल कर बताया कि पिछले जन्म में वह 1960 के दशक में बेल्जियम में रहता था और उसने ही यह सोना छिपाया था. उसे यह बात सपने जैसी याद थी. वहीं, एक लिथुआनिया के शख्स ने कहा कि उसके दादा बेल्जियम में वान एस्शे परिवार के यहां काम करते थे. दादा ने जिंदगी भर बताया था कि उन्होंने वहां सोना छिपाया था. अब पोता उस सोने पर अपना दावा कर रहा है.

2031 तक चल जाएगा पता

बेल्जियम के कानून के हिसाब से अगर किसी को कोई कीमती सामान मिलता है, तो उसे पहले उसके असली मालिक को खोजने की उचित कोशिश करनी होती है. मालिक नहीं मिलता तो खोज की जानकारी सात दिनों के भीतर नगरपालिका में दर्ज करानी होती है. अगर असली मालिक सामने नहीं आता और कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है, तो पांच साल बाद खोजने वाला व्यक्ति उस सामान का मालिक बन सकता है. ऐसे में अब 2031 तक इंतजार करना होगा कि असली मालिक कौन है. फिर भी कोई नहीं आता है तो देखना होगा ये सोना किसे मिलता है?



---- समाप्त ----