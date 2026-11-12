हिमाचल में पैराग्लाइडिंग के दौरान टूटा सेफ्टी हुक और लॉक, 6 मिनट बाद जंगल में गिरा ग्रेटर नोएडा का पर्यटक; मौत

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग स्थल बीड़-बिलिंग में एक दर्दनाक हादसा हुआ. टेंडम पैराग्लाइडिंग के दौरान हवा में पैराग्लाइडर से नीचे गिरने के कारण 26 वर्षीय पर्यटक शुभम डोभियाल की मौत हो गई. वह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था.

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हादसा 10 नवंबर 2026 को हुआ. शुरुआती जांच में पैराग्लाइडिंग पायलट की कथित लापरवाही सामने आई है. बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के करीब छह मिनट बाद पैराग्लाइडर का सेफ्टी हुक और लॉक टूट गया. इसके बाद पर्यटक हवा से नीचे गिरकर लैंडिंग साइट के पास घने जंगल में जा गिरा. पायलट सुरक्षित लैंडिंग करने में सफल रहा.

जंगल में मिला पर्यटक का शव

हादसे के बाद पायलट ने अन्य पैराग्लाइडिंग पायलटों को पर्यटक के गिरने की सूचना दी. इसके बाद उसकी तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया. देर शाम घने जंगल से शुभम का शव बरामद किया गया.

सूचना मिलने पर बीड़ पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची. पर्यटक को रेस्क्यू कर सिविल अस्पताल बैजनाथ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. देखें VIDEO:-

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पायलट के खिलाफ मामला दर्ज

कांगड़ा के SP कुलभूषण वर्मा के मुताबिक, 10 नवंबर को पुलिस थाना बीड़ में 112 हेल्पलाइन के जरिए पैराग्लाइडिंग हादसे की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया.

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SP ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी और सेफ्टी हुक व लॉक टूटने की बात सामने आई है. पुलिस ने पायलट के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है. मामले की जांच जारी है. पोस्टमार्टम के बाद शुभम का शव परिजनों को सौंप दिया गया.

इस साल पैराग्लाइडिंग हादसों में 2 लोगों की मौत

SP कुलभूषण वर्मा ने बताया कि कांगड़ा जिले में इस साल पैराग्लाइडिंग से जुड़े हादसों में दो लोगों की मौत हो चुकी है. बीड़-बिलिंग में 10 नवंबर को हुए हादसे में ग्रेटर नोएडा के पर्यटक की जान गई.

इससे पहले धर्मशाला पुलिस थाना क्षेत्र के योल के पास सोलो पैराग्लाइडिंग के दौरान नीदरलैंड के एक नागरिक की मौत हुई थी. उस मामले में खराब मौसम और पायलट की लापरवाही की बात सामने आई थी.

बीड़-बिलिंग में हर साल बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पैराग्लाइडिंग के लिए पहुंचते हैं. इस हादसे ने एक बार फिर यहां संचालित टेंडम पैराग्लाइडिंग गतिविधियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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