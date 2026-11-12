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कटनी में ज्वैलरी शोरूम से 10 करोड़ के जेवर चोरी, दीवार में सेंध लगाकर घुसे चोर; गार्ड बाहर तैनात, सेंसर अलार्म भी बजता रहा

मध्य प्रदेश के कटनी में किसना डायमंड एंड गोल्ड शोरूम से करीब 10 करोड़ के जेवर चोरी हो गए. चोरों ने पीछे की दीवार में सेंध लगाई और CCTV DVR बंद कर फरार हो गए.

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CCTV का DVR बंद कर ले गए सोना-हीरे.(Photo:ITG)
CCTV का DVR बंद कर ले गए सोना-हीरे.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के कटनी में चोरों ने एक ज्वैलरी शोरूम को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम दिया. माधवनगर थाना क्षेत्र के बरगवां इलाके में स्थित किसना डायमंड एंड गोल्ड शोरूम से करीब 10 करोड़ रुपये के सोने, चांदी और हीरे के जेवर चोरी होने की बात सामने आई है.

चोर शोरूम के पीछे की दीवार में छेद कर अंदर दाखिल हुए. इसके बाद उन्होंने सबसे पहले CCTV कैमरों के DVR का कनेक्शन बंद किया और शोरूम में रखे जेवर समेटकर फरार हो गए. हैरानी की बात यह है कि शोरूम के बाहर गार्ड तैनात था और वहां सुरक्षा सेंसर भी लगे हुए थे.

दीवार में छेद कर शोरूम में घुसे चोर

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, चोरों ने वारदात को तड़के सुबह करीब 4 से 7 बजे के बीच अंजाम दिया. उन्होंने शोरूम के पीछे की दीवार में सेंध लगाई और अंदर प्रवेश किया. शोरूम में घुसते ही CCTV के DVR को डिस्कनेक्ट कर दिया.

चोर अपने साथ गैस सिलेंडर, कटर और अन्य औजार लेकर आए थे. वारदात के बाद वे इन उपकरणों को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए.

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अलार्म बजता रहा, गार्ड को नहीं लगी भनक

शोरूम में सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों के साथ सेंसर भी लगाए गए थे. जानकारी के मुताबिक, सुबह करीब 4 बजे से 7 बजे के बीच सेंसर का अलार्म बजता रहा, लेकिन गार्ड ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया. इस दौरान चोर शोरूम से बड़ी मात्रा में जेवर लेकर निकल गए.

शोरूम संचालक मोहन बजाज ने बताया कि सुबह कर्मचारियों ने दुकान खोली तो अंदर सामान बिखरा हुआ मिला. इसके बाद उन्होंने उन्हें सूचना दी. देखें VIDEO:- 

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना की जानकारी मिलते ही कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा सहित स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचा. पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

एसपी अभिनय विश्वकर्मा के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में करीब 10 करोड़ रुपये के जेवर चोरी होने की बात सामने आई है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. एसपी ने आशंका जताई कि वारदात में किसी बड़े गिरोह का हाथ हो सकता है.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. इस वारदात ने शोरूम की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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