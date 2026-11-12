अचार, मछली पालन और आलू की खेती से कैसे बदली इन किसानों की किस्मत

इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित 'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में कृषि उद्यमी कृष्णा यादव ने अपनी संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की, कभी परिवार की आर्थिक तंगी के चलते सड़क किनारे सब्जियां बेचने से शुरुआत करने वाली कृष्णा यादव ने आज अचार, चटनी और मुरब्बे के कारोबार में अपनी अलग पहचान बनाई है. महज 500 रुपये से शुरू हुआ उनका यह सफर अब करोड़ों रुपये के कारोबार में बदल चुका है. खास बात यह है कि उन्होंने अपने साथ गांव की दूसरी महिलाओं को भी रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का काम किया है.

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कृष्णा यादव ने बताया कि शादी के बाद वह घर-परिवार संभालती थीं. उनके पति नौकरी करते थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाने में मुश्किलें आने लगीं. इस बीच उनके पति ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए गाड़ी खरीदी, लेकिन इसमें काफी नुकसान हुआ. हालात ऐसे हो गए कि परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा.

कृष्णा यादव ने बताया कि उस समय उनके बच्चे छोटे थे, उन्हें चिंता थी कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी तो बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ेगा. इसी वजह से उन्होंने खुद कुछ करने का फैसला किया. पति के दिल्ली आने के बाद परिवार ने खेती से शुरुआत की, उन्होंने बटाई पर जमीन लेकर सब्जियां उगानी शुरू कीं.

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हालांकि, मंडी में सब्जियों के सही दाम नहीं मिलते थे, कई बार मेहनत से उगाई गई फसल कम कीमत पर बेचनी पड़ती थी. ऐसे में कृष्णा यादव ने सब्जियों को सीधे बेचने के बजाय उनसे कुछ नया उत्पाद तैयार करने के बारे में सोचा. कृष्णा यादव ने बताया कि उन्होंने बचपन में अपनी दादी को घर में गाजर, गोभी और दूसरी सब्जियों का अचार बनाते देखा था, उन्हें अचार का स्वाद भी पसंद था, ऐसे में उन्होंने सोचा कि खेत में उगने वाली सब्जियों से अचार बनाकर उन्हें बेहतर तरीके से बेचा जा सकता है,

उन्होंने पहले घर पर खुद अचार बनाने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती प्रयास सफल नहीं रहा, इसके बाद उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लेने का फैसला किया, अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से उन्होंने अचार बनाने की ट्रेनिंग ली और फल-सब्जियों के मूल्य संवर्धन की जानकारी हासिल की.

ट्रेनिंग के बाद उन्होंने करीब 5 किलो अचार से कारोबार की शुरुआत की. साल 2002 में सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुआ यह काम धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा, उन्होंने अपने उत्पादों को 'श्री कृष्णा पिकल्स' नाम दिया.

250 से ज्यादा उत्पाद, 5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार

कृष्णा यादव की मेहनत और बेहतर गुणवत्ता के दम पर उनका छोटा सा कारोबार एक ब्रांड बन गया. आज 'श्री कृष्णा पिकल्स' के तहत अचार, चटनी, मुरब्बे और दूसरे खाद्य उत्पादों सहित 250 से ज्यादा उत्पाद तैयार किए जाते हैं, इस कारोबार का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया. उनकी सफलता सिर्फ कारोबार बढ़ाने तक सीमित नहीं है. कृष्णा यादव ने ग्रामीण महिलाओं को भी इस काम से जोड़ा है. इससे कई महिलाओं को रोजगार मिला और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला, उनके योगदान के लिए उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है.

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सुल्तान सिंह ने 5 एकड़ से खड़ा किया बड़ा कारोबार

हरियाणा को आमतौर पर खेती और पशुपालन के लिए जाना जाता है, लेकिन करनाल के सुल्तान सिंह ने यहां मछली पालन के क्षेत्र में नई संभावनाएं पैदा कीं. उन्होंने साल 1982 में मछली पालन की शुरुआत की, जब उत्तर भारत में जमीन और गांव के तालाबों में मछली पालन का चलन बहुत कम था. भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में अपने सफर के बारे में बताते हुए सुल्तान सिंह ने कहा कि उन्होंने शुरुआत में गांव के चार-पांच तालाब किराये पर लिए थे, उस समय किसी तालाब का किराया 500 रुपये था तो किसी का 2,000 रुपये. आज उन्हीं तालाबों की कीमत बढ़कर 50 से 60 लाख रुपये तक पहुंच गई है. उनके मुताबिक, मछली पालन से गांवों में आमदनी के नए रास्ते खुले और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिला.

सुल्तान सिंह ने बताया कि साल 1983 में उन्होंने अपने खेत में मछली के बीज तैयार करने यानी ब्रीडिंग का काम शुरू किया. इसके लिए उन्होंने अपने पिता से पांच एकड़ जमीन मांगी थी. शुरुआत में पिता ने जमीन देने से मना कर दिया था, उन्हें चिंता थी कि खेत में तालाब बनाने के लिए गड्ढे खोदने से जमीन खराब हो जाएगी और परिवार के बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा. हालांकि, सुल्तान सिंह ने उन्हें समझाया और पांच एकड़ जमीन लेकर अपना काम शुरू किया.

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आज उनके पास करीब 300 एकड़ क्षेत्र में मछली पालन और बीज उत्पादन का काम फैला हुआ है. वह 14 तरह की मछलियों के बीज तैयार कर उत्तर भारत के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में भी सप्लाई करते हैं. सुल्तान सिंह के मुताबिक, उन्होंने इस क्षेत्र में करीब 300 से 400 लोगों को रोजगार और कारोबार से जोड़ने में मदद की है.

उनका योगदान सिर्फ अपना कारोबार खड़ा करने तक सीमित नहीं रहा, वह अब तक देशभर के करीब 25 हजार लोगों को मछली पालन का प्रशिक्षण दे चुके हैं. मछली पालन के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए साल 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. सुल्तान सिंह की कहानी बताती है कि पारंपरिक खेती के साथ मछली पालन जैसे विकल्प अपनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है.

सतपाल सिंह ने नई खाद अपनाकर आलू की पैदावार बढ़ाई

उत्तर प्रदेश के संभल के किसान सतपाल सिंह ने भी खेती में नए प्रयोगों के जरिए अपनी पैदावार और आमदनी बढ़ाने की कोशिश की है. वह साल 1990 से आलू की खेती कर रहे हैं. पहले वह पारंपरिक तरीके से डीएपी, एनपीके और यूरिया जैसे खादों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बेहतर उत्पादन की तलाश में उन्होंने नई खादों को आजमाने का फैसला किया.

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'भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' में अपनी खेती के अनुभव साझा करते हुए सतपाल सिंह ने बताया कि करीब पांच साल पहले उन्होंने महाधन कंपनी के खादों का इस्तेमाल शुरू किया, इनमें 9:24:24 एनपीके और सुपर सल्फेट शामिल हैं, उनके मुताबिक, इन खादों के इस्तेमाल के बाद आलू की पैदावार में सुधार देखने को मिला.

सतपाल सिंह ने बताया कि पहले की तुलना में अब उन्हें प्रति बीघा 10 से 12 कट्टे ज्यादा आलू मिल रहे हैं. खाद के इस्तेमाल से पौधों में हरियाली लंबे समय तक बनी रहती है और जमीन के अंदर आलू यानी कंदों की संख्या भी बढ़ती है, इसके अलावा आलू का आकार और रंग-रूप बेहतर होने से बाजार में उन्हें अच्छी कीमत मिलने लगी है. उन्होंने यह भी कहा कि पहले इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ खाद खेत में ऊपर दिखाई देते थे, जबकि महाधन के खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाते हैं.



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